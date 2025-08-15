Taylor Swift odhalila image nového alba. Kopíruješ Kylie, zuří fanoušci Australanky

Nová éra, nová vizáž. Americká popová hvězda Taylor Swift světu předvedla obálku svého chystaného alba The Life of a Showgirl, které bude už její dvanácté. Zpěvačka zároveň ukázala fotografie, na kterých pózuje v extravagantních a odvážných outfitech kabaretního stylu s nespočtem třpytivých kamínků.
Taylor Swift představuje své nové album „The Life of a Showgirl“ během vystoupení v podcastu „New Heights“ svého přítele Travise Kelce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Za stylizaci do „showgirl“, tedy zpěvačky a tanečnice kabaretních sborů, schytala od části lidí na sociálních sítích kritiku. V komentářích ji kvůli snímkům s bujným peřím osočují, že image „ukradla“ Kylie Minogue – nejprodávanější australské umělkyni všech dob.

„Existuje jen jedna Showgirl a tou je Kylie!“ odcitoval web Music News jednoho z nespokojených uživatelů. Samotná australská zpěvačka však podobná tvrzení odmítá.

„Život showgirl je mnohostranný a je mnohem víc než jen peří a lesk,“ prohlásila Minogue s dodatkem, že ke svým kolegyním chová respekt.

Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna 2025)

Možná nejúspěšnější popová hvězda současnosti se novou stylizací značně odklonila od svých předchozích počinů.

Web CNN poukázal na velký rozdíl oproti vlněným kabátům a šatům s anglickou výšivkou z alba Folklore (2020) nebo měděným čepicím typu baker boy z alba „Red“ (2012).

Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl

Taylor Swift novou desku odhalila v ukázce z podcastu New Heights, který uvádí její přítel Kelce a jeho bratr. V jednu chvíli si zpěvačka vzala do ruky bílý kufřík, z něhož vytáhla vinyl.

Obal byl původně v záznamu rozmazaný. „Tohle je moje zbrusu nové album The Life of a Showgirl (Život tanečnice),“ prohlásila.

Album lze na zpěvaččině webu předobjednat. V podobě vinylové desky se prodává za 30 dolarů (630 Kč), na kazetě za 20 dolarů (420 Kč) a CD s plakátem zpěvačky si fanoušci mohou koupit za 13 dolarů (270 Kč). Oficiální datum vydání novinky je v plánu na 3. října.

Taylor Swift odhalila image nového alba. Kopíruješ Kylie, zuří fanoušci Australanky

