Hudba o snech a nejasných vizích. Tata Bojs pokřtí nové album V původním snění

Autor: ,
  11:39
Skupina Tata Bojs oznámila vydání nového alba s názvem V původním snění. Podle členů kapely bude plné písniček o snech a nejasných vizích. K poslechu bude od 26. února. V ten samý den ho kapela také slavnostně pokřtí na svém koncertu v pražském Foru Karlín.
Kapela Tata Bojs po vystoupení na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí...

Kapela Tata Bojs po vystoupení na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí v Praze (17. listopadu 2024) | foto: ČTK

Milan Cais z Tata Bojs na pódiu v Parku 360.
Dronové show na hradeckém letišti předcházel koncert Tata Bojs a dalších kapel....
Dronové show na hradeckém letišti předcházel koncert Tata Bojs a dalších kapel....
Koncert Tata Bojs ve Foru Karlín (25. února 2025, Praha)
42 fotografií

„Forum Karlín je pro nás vždy vrcholkem sezony. Trochu mě mrzí, že nemůžeme tuhle show přenést do jiných měst, ale z kapacitních i finančních důvodů to není možné.

V Praze se navíc objeví hosté, po dlouhé době s námi ve skladbě Světová vystoupí Vladimír 518 a s kapelou Mutanti hledají východisko společně zahrajeme jejich singl Plameny. Mutanti zároveň předvedou svůj samostatný set před naším koncertem,“ uvedl bubeník a zpěvák Milan Cais.

Nová nahrávka Tata Bojs kromě čtyř písní z loňského EP25 a v prosinci vydaného singlu Třetí osoba obsahuje šest novinek. Autorsky je ve většině případů hudba dílem všech členů kapely, o texty se už tradičně postarali Cais a baskytarista a zpěvák Marek Huňát vystupující pod uměleckým jménem Mardoša.

RECENZE: Věční kluci Tata Bojs si ve Foru Karlín hráli, až oči a uši přecházely

„Myslím, že písničky jsou pestré a vynořují se z nich pro nás pořád aktuální témata, jako jsou třeba komunikace i její absence, prázdnota i přeplněnost, svoboda slova i její ohrožení, víra, věrnost i jejich nepřítomnost, vzpomínky na dětství, nový začátky i konce. Ale všechno je to tak nějak nejasné, jakoby rozostřené a v mlze,“ podotkl Cais.

Kapela z pražské Hanspaulky rovněž zahájila 20. února v Českých Budějovicích turné ke svému 11. albu zahrnující 17 vystoupení.

Hlavním vizuálním charakterem desky je černobílé provedení oproštěné o barvy. Pro titulní stranu Cais zvolil jako inspiraci obraz úplného zatmění Slunce od astronomů Miloslava Druckmüllera a Andrease Möllera.

K natáčení si kapela přizvala dva hosty. V milostném duetu Umělá zpívá Sára Vondrášková vystupující pod uměleckým jménem Never Sol a v písni Holandský kakao píská grafik Marek Pistora. „Studovali jsme spolu na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara. On fantasticky píská, už před časem jsem mu říkal, že ho někdy využijeme,“ řekl Cais.

Recept na dlouhodobý úspěch kapely? Neuhrát se k smrti, vzkazují Tata Bojs

Zakládajícími členy skupiny Tata Bojs jsou Mardoša a Cais, ve stálé sestavě nyní hrají i Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Matěj Belko. Získali desetkrát cenu Akademie populární hudby Anděl a řadu dalších ocenění včetně zlatých desek za prodej alb Ležatá osmička a A/B.

Hudební tvorba Tata Bojs je úzce propojená s dalšími uměleckými žánry: výtvarným, literárním, filmovým i s baletem. Před třemi lety měl premiéru celovečerní sci-fi dokumentární film tatabojs.doc v režii Marka Najbrta.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Hudba o snech a nejasných vizích. Tata Bojs pokřtí nové album V původním snění

Kapela Tata Bojs po vystoupení na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí...

Skupina Tata Bojs oznámila vydání nového alba s názvem V původním snění. Podle členů kapely bude plné písniček o snech a nejasných vizích. K poslechu bude od 26. února. V ten samý den ho kapela také...

25. února 2026  11:39

RECENZE: Svůdný a sexy. Albový debut Leigh-Anne roste každým poslechem

Zpěvačka Leigh-Anne

V září loňského roku vydala Jade Thrilwall, bývalá členka britské popové dívčí kapely Little Mix, výborné sólové album That’s Showbiz Baby. Nyní se s vlastní deskou o slovo hlásí její kolegyně...

25. února 2026  9:59

KVÍZ: Záhadná Foglarova čtvrť. Vyhrajte v soutěžním kvízu knihu Tajemná Řásnovka

Takhle si čtvrť Řásnovka z Foglarova románu představoval ilustrátor Marko...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemná Řásnovka v novém vydání a k dostání bude...

vydáno 25. února 2026

Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky“

Premium
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré...

Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče,...

24. února 2026

Wednesday 3 přivítá posilu ze seriálu Stranger Things. Tim Burton je nadšený

Jena Ortega a Winona Ryder na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového...

V blíže neurčené oblasti v okolí irského Dublinu začalo natáčení třetí řady úspěšného seriálu Wednesday. Režie se opět ujal Tim Burton a na plac přivolal i svou dávnou kamarádku, která hrála v jeho...

24. února 2026  16:56

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

24. února 2026  15:03

Daniel Vávra už nepokračuje v tvorbě videoher pro Warhorse. Čeká ho jiný úkol

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...

Zakladatel Warhorse Studios a vývojář světově úspěšných videoher Mafia a dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vávra, se už dále ve studiu nebude věnovat tvorbě nové hry. Podle serveru...

24. února 2026  14:40

GLOSA: Ten plamen hoří už 50 let. Novinka U2 rozkrývá bolavé rány, ale nabízí i naději

Premium
Zpěvák kapely U2 Bono na koncertě v Milánu v roce 2025

Irská čtveřice U2 vydala ve středu 18. února bez předchozího upozornění EP Days of Ash s pěti novými skladbami a básní Wildpeace izraelského autora Jehudy Amichaie. V písni Yours Eternally hostuje Ed...

24. února 2026

Praha očekává příjezd Leonarda DiCapria. V hlavním městě natáčí Scorseseho film

Leonardo DiCaprio v Los Angeles (8. září 2025)

Do Prahy zřejmě dorazí koncem tohoto týdne americký herec Leonardo DiCaprio. Doplní další herecké hvězdy Jennifer Lawrenceovou, Madse Mikkelsena a Patricii Clarksonovou, které obsadil do hlavních...

24. února 2026  12:42

Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha...

Je to až překvapivě současný román. Kluk který kvůli problémům doma uteče z domova a hledá daleko od domova pochopení pro svoje životní rozhodnutí. Nebo také spor o spravedlnost a peníze, tedy o...

24. února 2026  11:29

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

24. února 2026  11:12

Mladá krev v Hradci. Yungblud poprvé vyveze svůj festival a rovnou k nám

Yungblud na Bludfestu

V Hradci Králové se bude 27. června konat Bludfest, hudební festival, za jehož vznikem stojí zpěvák a skladatel Yungblud. Kromě něj samotného v areálu Park 360 vystoupí Primal Scream, Biffy Clyro,...

24. února 2026  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.