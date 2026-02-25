Hudba o snech a nejasných vizích. Tata Bojs pokřtí nové album V původním snění

„Forum Karlín je pro nás vždy vrcholkem sezony. Trochu mě mrzí, že nemůžeme tuhle show přenést do jiných měst, ale z kapacitních i finančních důvodů to není možné.
V Praze se navíc objeví hosté, po dlouhé době s námi ve skladbě Světová vystoupí Vladimír 518 a s kapelou Mutanti hledají východisko společně zahrajeme jejich singl Plameny. Mutanti zároveň předvedou svůj samostatný set před naším koncertem,“ uvedl bubeník a zpěvák Milan Cais.
Nová nahrávka Tata Bojs kromě čtyř písní z loňského EP25 a v prosinci vydaného singlu Třetí osoba obsahuje šest novinek. Autorsky je ve většině případů hudba dílem všech členů kapely, o texty se už tradičně postarali Cais a baskytarista a zpěvák Marek Huňát vystupující pod uměleckým jménem Mardoša.
„Myslím, že písničky jsou pestré a vynořují se z nich pro nás pořád aktuální témata, jako jsou třeba komunikace i její absence, prázdnota i přeplněnost, svoboda slova i její ohrožení, víra, věrnost i jejich nepřítomnost, vzpomínky na dětství, nový začátky i konce. Ale všechno je to tak nějak nejasné, jakoby rozostřené a v mlze,“ podotkl Cais.
Kapela z pražské Hanspaulky rovněž zahájila 20. února v Českých Budějovicích turné ke svému 11. albu zahrnující 17 vystoupení.
Hlavním vizuálním charakterem desky je černobílé provedení oproštěné o barvy. Pro titulní stranu Cais zvolil jako inspiraci obraz úplného zatmění Slunce od astronomů Miloslava Druckmüllera a Andrease Möllera.
K natáčení si kapela přizvala dva hosty. V milostném duetu Umělá zpívá Sára Vondrášková vystupující pod uměleckým jménem Never Sol a v písni Holandský kakao píská grafik Marek Pistora. „Studovali jsme spolu na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara. On fantasticky píská, už před časem jsem mu říkal, že ho někdy využijeme,“ řekl Cais.
Zakládajícími členy skupiny Tata Bojs jsou Mardoša a Cais, ve stálé sestavě nyní hrají i Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Matěj Belko. Získali desetkrát cenu Akademie populární hudby Anděl a řadu dalších ocenění včetně zlatých desek za prodej alb Ležatá osmička a A/B.
Hudební tvorba Tata Bojs je úzce propojená s dalšími uměleckými žánry: výtvarným, literárním, filmovým i s baletem. Před třemi lety měl premiéru celovečerní sci-fi dokumentární film tatabojs.doc v režii Marka Najbrta.