Koncert jsme přesunuli, protože nechceme dělat kompromisy, říká Milan Cais

Kdy přesně jste se rozhodli koncert znovu přesunout?

V úterý minulý týden jsem šel na agenturu Live Nation na schůzku s tím, že jsem vyjádřil obavy, jestli koncert v původně naplánovaném termínu 30. listopadu uspořádat, a chtěl jsem se pobavit o možnosti, že bychom ho přeložili.

Co vás k tomu vedlo?

Momentální nálada ve společnosti není příliš pozvbudivá, cítím v ní různé tlaky ze všech stran a svou roli v tom hrají i média. Lidi se zkrátka bojí, nikdo neví, co se bude dít dál, všechno je nejisté. Souvisí to i s tím, že skoro milion lidí přišlo o dodavatele energie, řeší se fatální věci a kultura se v tuto chvíli dostává na samotný okraj zájmu. Pociťovali jsme to už delší dobu, zhruba od začátku podzimu, ale trochu to bylo patrné už v létě.

Promítlo se to nějak i do předprodejů na koncert?

Bohužel ano, nebyly úplně špatné, ale ani tak dobré, abychom dosáhli alespoň na kýženou nulu. Nikdo z nás na tom koncertě nechtěl vydělat, my jsme si hlavně chtěli vyzkoušet nové technologie, měli jsme nachystaný úžasný zvukový systém L-ISA, který jsme si už oťukali na koncertě v Trutnově a fungoval perfektně.

Na kompromis udělat koncert ořezanější jste, hádám, přistoupit nechtěli.

To jsme okamžitě zavrhli. Museli bychom zkrouhnout scénu, světla, zvuk, což jsme v žádném případě nechtěli. Byla by to hrozná škoda, pořád se cítíme být klubovou kapelou a když si chceme jednou za čas udělat radost takhle velkým vystoupením, nehodláme dělat ústupky. Takže jsme se dohodli o přeložení, udělali jsme tiskovou zprávu a oznámili to všem pozvaným hostům.

Podle čeho jste vybírali květnový termín?

Měli jsme k dispozici několik volných termínů, ale šli jsme cíleně až po květnu. Říkali jsme si, že duben by byl moc brzo, ale doufáme, že i kdyby se opakovala situace z loňska, s příchodem teplejších měsíců půjde nálada nahoru a lidi se zas budou chtít trochu radovat a pobavit se.