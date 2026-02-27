RECENZE: Kluci roz-tata-nčili Forum Karlín. Křest novinky Tata Bojs nabil energií

Premium

Fotogalerie 13

Koncertní křest alba V původním snění kapely Tata Bojs (Forum Karlín, Praha, 26. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jindřich Göth
  10:35
Kapela Tata Bojs uvedla ve čtvrtek 26. února na koncertě ve vyprodaném pražském Foru Karlín do světa nové album V původním snění. Navzdory zažitému úzu disk nepolila sektem ani jiným slavnostním nápojem, ale vykoupala ho v paprscích světla. A přesně tak působilo i jejich vystoupení - jako očistná světelná i zvuková lázeň s výrazně pozitivním nábojem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kluci z Hanspaulky o sobě před časem v jednom rozhovoru prohlásili, že se necítí být rockovou, nýbrž beatovou skupinou. Vymezovali se proti rockerským klišé stylem „zatímco ostatní rockeři vykládají, jak se kde zpili pod obraz, Mardoša se nadšeně chlubí, kolik snědl tatranek“. Úsměvné, ale zároveň zcela symptomatické pro kariéru a tvorbu téhle kapely.

Závěr večera patřil tutovkám jako 220 Travoltů nebo Pěšáci s jedním z nejlepších „tatabojsovských“ sloganů „není malých rokenrolí“. To už ve Foru Karlín tančili úplně všichni, snad jen s výjimkou úklidového personálu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

RECENZE: Kluci roz-tata-nčili Forum Karlín. Křest novinky Tata Bojs nabil energií

Premium
Koncertní křest alba V původním snění kapely Tata Bojs (Forum Karlín, Praha,...

Kapela Tata Bojs uvedla ve čtvrtek 26. února na koncertě ve vyprodaném pražském Foru Karlín do světa nové album V původním snění. Navzdory zažitému úzu disk nepolila sektem ani jiným slavnostním...

27. února 2026  10:35

Po každé ráně je třeba znovu vstát. Bryan Adams vystoupí v pražské O2 areně

Bryan Adams vystoupí v rámci turné Roll with whe Punches v pražské O2 areně.

Hvězdný zpěvák Bryan Adams se vrací do Prahy. Vystoupí 13. prosince v O2 areně se svým turné Roll with the Punches. Zazní jak jeho nejznámější hity, tak i skladby z aktuální tvorby, která dokazuje,...

27. února 2026  10:06

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

27. února 2026  9:36

Jeden z nejvtipnějších. Zemřel Rob Grant, scenárista kultovního Červeného trpaslíka

Z filmu Červený trpaslík: Země zaslíbená

Britský scenárista a spisovatel Rob Grant, známý především jako spolutvůrce kultovního seriálu Červený trpaslík, zemřel ve věku sedmdesáti let. Patřil k autorům, kteří dokázali spojit žánr science...

27. února 2026  9:16

RECENZE: Krvavý literární survival. Na kult však Údolí Winterset ještě nedosáhne

Jonathan Edward Durham

Psát o románu Údolí Winterset, jímž debutuje americký spisovatel Jonathan Edward Durham, je velmi ošemetné. Jeho děj je totiž, zejména v první polovině, postaven na matení, znejisťování a...

27. února 2026  8:26

Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Pink a Shakira

Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...

26. února 2026  15:54

Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program

Dirigent Antonio Pappano na Pražském jaru vedl London Symphony Orchestra

Slavný muzikál, Gershwinovu operu Porgy a Bess nebo špičkový londýnský orchestr s hvězdným dirigentem Antoniem Pappanem představí divákům letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začne 12....

26. února 2026

Sběratel vydražil Kodetův obraz a přivezl ho do Čech. Netušil, že jde o unikát

Premium
Sběratel umění Jan Dvořáček s obrazem Kristiana Kodeta (20. února 2026)

Obraz koupil v americké aukci naslepo. Znal jen jméno autora a rok vzniku. Až zadní strana plátna odhalila galerijní štítek, který spustil pátrání přes oceán. Díky němu se sběratel umění Jan Dvořáček...

26. února 2026

V 52 letech zemřel Oliver „Power“ Grant. Stál za založením Wu-Tang-Clanu

Oliver „Power“ Grant (vlevo) se účastní premiéry seriálu „Wu-Tang: An American...

V pondělí 23. února zemřel Oliver „Power“ Grant. Ačkoliv sám aktivně nerapoval, stál za založením hiphopové skupiny Wu-Tang-Clan, proslavil se vlastním módním brandem, zahrál si na plátně a dokonce...

26. února 2026  13:38

Maličkost, stačí odstranit sochu Svobody, žádali čínští cenzoři tvůrce Spider-Mana

Film Spider-Man: Bez domova vydělal přes miliardu dolarů za necelých 14 dní po...

Nad požadavkem čínské filmové komise se rozhořčil ředitel studia Sony Pictures Tom Rothman. Požadovala, aby z trháku Spider-Man: Bez domova byla vystřižena socha Svobody, kolem které se však točí...

26. února 2026  11:59

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Předvedu v O2 areně nejlepší show, jakou jste kdy viděli, slibuje Jason Derulo

Jason Derulo

V pondělí 2. března vystoupí v pražské O2 areně zpěvák, skladatel a tanečník Jason Derulo. Než se proslavil sám za sebe, spolupracoval se jmény jako Sean Kingston, Cassie nebo Lil Wayne. Trademarkem...

26. února 2026  8:56

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

25. února 2026  21:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.