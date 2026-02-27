RECENZE: Kluci roz-tata-nčili Forum Karlín. Křest novinky Tata Bojs nabil energií

Kluci z Hanspaulky o sobě před časem v jednom rozhovoru prohlásili, že se necítí být rockovou, nýbrž beatovou skupinou. Vymezovali se proti rockerským klišé stylem „zatímco ostatní rockeři vykládají, jak se kde zpili pod obraz, Mardoša se nadšeně chlubí, kolik snědl tatranek“. Úsměvné, ale zároveň zcela symptomatické pro kariéru a tvorbu téhle kapely.
Závěr večera patřil tutovkám jako 220 Travoltů nebo Pěšáci s jedním z nejlepších „tatabojsovských“ sloganů „není malých rokenrolí“. To už ve Foru Karlín tančili úplně všichni, snad jen s výjimkou úklidového personálu.