V pražské O2 areně vystoupil v pondělí 20. dubna australský projekt Tame Impala, vedený multiinstrumentalistou, zpěvákem a skladatelem Kevinem Parkerem. Na koncertech se sice obklopuje dalšími hudebníky, ale na studiová alba nahrává všechny nástroje sám.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Kevin Parker je založením introvert, soustředí se na hudbu a na sdělení ukryté v textech písní. V naplněné O2 areně dokázal vytvořit intimní atmosféru.
V hudbě Tame Impala je popová lehkost, špetka rockové psychedelie a - zejména na albu Deadbeat - také mnoho tanečních rytmů.
Obyčejný, nenápadný chlápek od vedle, zpívající dvacetitisícovému publiku. Možná právě díky tomuto zjevnému paradoxu jsou písničky Kevina Parkera tak oblíbené napříč generacemi.
Důležitou roli na koncertě Tame Impala hrála propracovaná kombinace psychedelické hudby a vizuálních efektů.
Každá skladba měla jedinečnou atmosféru, která dokázala publikum vtáhnout do jiného světa. Místy to působilo skoro jako bychom se ocitli ve snu.
Kevin Parker nepůsobil na podiu nijak expresivně, spíš naopak klidně a nenápadně. Přesto byl koncert plný energie, dokázal roztancovat a bylo evidentní, že si jej všichni užívají naplno.
Členové doprovodné kapely spolupracují s Kevinem Parkerem od začátku jeho hudební dráhy.
Ať už rock, pop nebo taneční elektronika, alfou a omegou hudby Tame Impala jsou silné melodie a uvěřitelné emoce. Šlo o zážitek, na který se jen tak nezapomíná.
Tame Impala v Praze vystoupili v rámci propagace zatím posledního řadového alba Deadbeat z roku 2025. Odehráli ho téměř celé.
Kevin Parker se v rámci projektu Tame Impala obklopil dalšími hudebníky, ale ti fungují jen na koncertech. Ve studiu si mozek a duše projektu vystačí sám.
Autor: Colours of Ostrava