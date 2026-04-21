OBRAZEM: Australští Tame Impala koupali vyprodanou O2 arenu ve světlech i zvuku
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Královna 70 %, Zmizelá 75 %, Muži v černém 3 65 %, Spectre 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Líbánky 55 %, Assassin’s Creed 45 %, Želary 65 %, RED 2 65 %, Král Artuš: Legenda o meči 50 %, Noční běžec 50 %, Nikdy neodvracej zrak 70 %
Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid
Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...
Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny
Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.
Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger
Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...
Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila
Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...
Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě
Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...
Komisař Moulin šokoval krutostí, soud dal seriálu zákaz. Z Réniera ale udělal legendu
Seriál o svérázném a neohroženém policistovi slaví letos padesátiny. Yvesi Rénierovi, představiteli hlavní role, přinesl nehynoucí slávu.
Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli
Kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, by mohl letos v létě přeci jen vystoupit v Praze. Koncert se podle dostupných informací připravuje na koňském závodišti v Chuchle Aréně,...
RECENZE: Mrtvoly, strach, hysterie. Král napětí nevyměkl a znovu vysílá své vojsko
Spisovatel Stephen King je doma nejvíc v žánru hororu, ale zvládá na výbornou taky příběhy mysteriózní, thrillerové nebo prostě detektivní. Někam na pomezí detektivky a thrilleru patří i jeho...
Diana Ross vystoupí poprvé před českým publikem, v létě zazpívá v Plzni
V červenci se Česko, konkrétně Plzeň, stane dějištěm mimořádné hudební události. Vůbec poprvé tam totiž vystoupí jedna z největších a nejvlivnějších osobností světové hudby Diana Ross. Poprvé v...
Svět knihy navštíví i nobelista Gurnah, prezident Pavel se setká se Snyderem
Na festival Svět knihy Praha, který se uskuteční od 14. do 17. května v areálu Výstaviště, přijede nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel...
KVIFF 2026: Program, hosté i vstupenky. Karlovy Vary slaví 80 let festivalu
Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské...
Je to opravdu „bad“. Životopisný film o Michaelu Jacksonovi kritici rozcupovali
Životopisný film Michael o Králi popu Michaelu Jacksonovi patří mezi nejočekávanější tituly letošního roku. Soudě ale dle prvních recenzí v zahraničním tisku je snímek režiséra Antoina Fuquy a...
Lípa Musica přiveze do regionu světová jména. Festival slaví čtvrtstoletí
Večery při svíčkách, v kostelech a bazilikách, ale třeba i na huti. Organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica odtajnili program jubilejního ročníku.
Praha 1949, atentát na šéfa komunistické policie. Trvalo 75 let, než u nás román vyšel
Dříve zapovězení, dnes po dlouhých letech vydaní. Román česko-rakouského diplomata, novináře a spisovatele Friedricha Bruegela Spiklenci, jež zachycuje nástup komunistické totality, vychází po 75...
Milovaný, nenáviděný, ikonický. Podívejte se na nepřístupná místa Tančícího domu
Pro jedny představoval symbol nově nabyté svobody, jiní ho považovali za necitlivý zásah do historické scenérie hlavního města. Tak či tak se dnes jedná o ikonické dílo, jež patří k...
Alles Gute Česká sabijačka! Šteindler se vrátil jako legendární Kárl z České sody
Herec Milan Šteindler se na malou chvíli vrátil do jedné ze svých nejpopulárnějších rolí, konkrétně sudetského Němce Kárla, který se snaží naučit české diváky němčinu. Oblíbenou postavu z kultovní...
Nemám rád kýčoviny, ubezpečuje Margita před koncertem s hologramem Zagorové
Zpěvák Štefan Margita oslaví v srpnu 70. narozeniny a při té příležitosti chystá na 15. květen v O2 areně speciální koncert, na němž jej doprovodí hostující zpěvačky a herečky, s nimiž nahrál album...