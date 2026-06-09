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Zemřel skladatel hudebních hvězd Talay Riley. Ubodali jej v Londýně

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  20:06
Zemřel britský skladatel a zpěvák Talay Riley, který v minulosti spolupracoval s Britney Spears, Duou Lipou či Davidem Guettou. Podle zjištění zahraničních médií byl ubodán nožem v městské části východního Londýna, na následky útoku zemřel.
Hudební skladatel a zpěvák Talay Riley.

Hudební skladatel a zpěvák Talay Riley. | foto: Profimedia.cz

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Smrtelný incident se odehrál v městské části Silvertown nedaleko Pankhurst Avenue ve východním Londýně. Policie v přilehlé zahradě nalezla právě pětatřicetiletého Talaye Rileyho.

Podle vyšetřování byl několikrát bodnut a na místě jej prohlásili za mrtvého. Druhou obětí útoku byl 20letý muž, který vyvázl se zraněním, informoval londýnský zpravodajský portál The Standard. Kriminalisté zadrželi v souvislosti s vraždou tři podezřelé.

K smrti umělce se na sociálních sítích vyjádřil i jeho bratr, který vystupuje pod přezdívkou Scribz Riley. „Mé srdce je zlomené! Nezdá se mi to skutečné. Je to jako zlý sen. Těsně předtím, než šel spát, jsme mluvili o budoucnosti, o tom, jak zůstat pozitivní, a o všem, co nás ještě čeká. Nikdy by mě nenapadlo, že to bude náš poslední rozhovor,“ uvedl v instagramovém příspěvku.

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Talay Riley, vlastním jménem Mark Orabiyi, vystoupil na scénu již ve svých 18 letech. Hudebník britsko-nigerijského původu zpočátku spolupracoval s rappery Chipmunkem, Wilkinsonem či LuvBugem. I díky této prvotní zkušenosti se jeho vlastní singl „Make You Mine“ umístil na 17. místě britské R&B hitparády.

Mezi jeho největší úspěchy však jednoznačně patří spolupráce s Nickem Jonasem či Britney Spears (hit Clumsy), Duo Lipou (hit Last Dance) nebo Davidem Guettou. Stejně tak s Iggy Azaleou či Usherem. Rovněž se podílel na albech Chrise Browna, Jasona Derula a tvořil i se slavnou herečkou a zpěvačkou Zendayou.

Úspěchy sbíral i jako interpret. V roce 2011 bodoval ve Velké Británii se singlem Make You Mine a během kariéry vystupoval na turné po boku třeba Trey Songze. Největšího ocenění se dočkal díky spoluautorství skladby Lights On americké zpěvačky Gabrielly Wilsonové (28) známé jako H.E.R., za kterou získal prestižní cenu Grammy.

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