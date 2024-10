RECENZE: Mistři svého řemesla. Take That přivezli popovou dokonalost

Britská kapela se původně skládala z pěti členů, ale již deset let vystupují pouze ve třech. | foto: Tomáš Krist , MAFRA

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Z původní pětice zbyli už jen tři a na premiérový pražský koncert dorazili řadu let po svém komerčním vrcholu, o čemž svědčil i zdaleka ne plný sektor na stání. Přesto si britští Take That v hale O2 universum rozhodně neuřízli ostudu, právě naopak – diváky si naprosto získali už od první písničky.