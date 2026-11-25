Skupinu Chase Atlantic tvoří bratři Mitchel Cave, Clinton Cave a jejich dlouholetý kamarád Christian Anthony. Popularitu si hudebníci pozvolna získávali coververzemi známých skladeb, které zveřejňovali na YouTube. Později začali psát vlastní skladby, v nichž kombinovali rock, R&B, hip hop a elektroniku.
V roce 2017 debutovali bezejmenným albem, o dva roky později následovala deska Phases, v roce 2021 vydali Chase Atlantic desku Beauty in Death a jejich zatím poslední dlouhohrající nahrávkou je Lost in Heaven z roku 2024.
Letos v listopadu kapela vydala singl Wherever You Are, kterým započala její spolupráce s vydavatelskou firmou Atlantic Records.
Vstupenky na pražský koncert Chase Atlantic budou v prodeji od pátku 4. prosince od 10:00 hodin.