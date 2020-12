Zemřel písničkář a duchovní Svatopluk Karásek. Bývalému poslanci bylo 78 let

Karásek se narodil 18. října 1942 v Praze. Vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. V roce 1968 se stal farářem ve Hvozdnici u Davle, roku 1971 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovního. Čtyři roky pak působil jako kastelán na hradu Houska.



V březnu 1976 byl za zpívání svých písní zatčen a v procesu s The Plastic People of the Universe odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Roku 1980 odešel s manželkou a třemi dětmi do Rakouska, brzy přesídlil do Švýcarska.



Po listopadu 1989 se do Česka vrátil. V 90. letech kázal na různých místech republiky, vystupoval také jako zpěvák ať už sólově nebo se skupinami Oboroh a Pozdravpámbu.

V roce 2002 byl za Unii svobody zvolen do Poslanecké sněmovny, o dva roky později byl jmenován zmocněncem vlády České republiky pro lidská práva, politickou činnost ukončil v roce 2006.