RECENZE: Andělé a krysy. Suzanne Vega zpěvem bojuje za křehkou svobodu slova

Suzanne Vega je ctěná hudebními fajnšmekry, zároveň ji díky hitům My Name Is Luka a Tom’s Diner zná i ta část posluchačské obce, které stačí, co před den zaslechne v rádiu. Její jméno se dokonce objevilo i ve scénáři filmu Pulp Fiction. Quentin Tarantino napsal dialog, v němž nájemný zabiják Vincent Vega jen tak mezi řečí prozradí parťákovi Julesovi, že Suzanne Vega je jeho sestřenice. Dlouho se s ní ale prý už neviděl, neboť nejezdí na rodinné srazy. Škoda, že se tato scéna do výsledného sestřihu nedostala, nicméně s kvalitou písniček objektu této recenze to samozřejmě nemá pranic společného.

Flying With Angels je potvrzením renomé, které si Suzanne Vega během své písničkářské kariéry získala. Zároveň na něm uslyšíme letmé poklony jejím vzorům, několik příjemných překvapení, ale také hlušších míst. Asi nejspornější položkou desky je skladba Last Train From Mariupol. Aby nedošlo k mýlce, je nad slunce jasné, proč Suzanne Vega píseň tohoto jména napsala, k čemu se k ní vyjadřuje a na čí straně bije její srdce.

Jenže jak po hudební a vlastně i textové stránce jde tak trochu o prvoplánovou píseň. Dá se pochopit, že Suzanne Vega brala jako svou občanskou povinnost se k válce na Ukrajině vyjádřit po svém, ale patosem zatěžkaná slova „sám Bůh seděl v posledním vlaku z Mariupolu, zděšen ze všeho, co spatřil“ ve spojení s nepříliš nápaditým hudebním doprovodem zkrátka působí poněkud účelově.

Lépe vyznějí písničky, v nichž zpěvačka aplikuje svůj osvědčený postup vnímavého pozorovatele, který jen tak prochází ulicemi, případně si v bistru na chvíli sedne nad šálkem kávy, a myšlenky, které se mu honí hlavou, zaznamenává na papír a posléze i do not. Třeba jako hned v úvodní Speakers’ Corner, zpěvné, lehkonohé, včetně pro Suzanne Vegu typicky nezúčastněného vypravěčského zpěvu. V textu se zpěvačka vyjadřuje mimo jiné ke svobodě slova, k tomu, jak snadno se dá oklamat nemyslící dav lacinou propagandou a podobně. „Využijme řečnický koutek co nejdřív, nebo jednoho dne zjistíme, že zmizel,“ apeluje Suzanne Vega a jsou to slova minimálně k zamyšlení.

Titulní Flying With Angels díky disponuje éterickou atmosférou, na níž se valnou měrou podepsal producent Gerry Leonard. Irský kytarista je jako spoluautor podepsaný pod všemi deseti skladbami a kromě Suzanne Vegy spolupracoval v minulosti například s Davidem Bowiem, Laurie Andersonovou nebo Rufusem Wainwrightem.

Jeho vliv je patrný především ve výborně vystavěné Witch. Začíná akustickou kytarou, postupně nenápadně nabírá na intenzitě a zhruba po minutě se ozve tepající riff, který náladou připomene song Run Like Hell z floydovského dvojalba The Wall. A když už máte pocit, že skladba ničím nepřekvapí, je tu další zvrat v podobě energické mezihry. Následující Chambermaid vznikla na motivy písně I Want You od Boba Dylana z jeho zásadního alba Blonde On Blonde. Jde tedy o jakousi coververzi s přidanou hodnotou v podobě odlišného textu a několika nových hudebních témat.

Překvapit dokáže Suzanne Vega i poměrně tvrdou skladbou Rats. Garážové kytary, psychedelické syntezátory a text o krysách, které jako gangy z West Side Story zápasí v ulicích a vytvářejí obraz covidové krajiny. Kontrast zpěvaččina poklidného přednesu a horečně nervózní hudby vytváří zvláštní napětí. Se závěrečnou Galway přijde zklidnění. Houpavý rytmus a celá nálada písně ještě jednou připomene Boba Dylana, konkrétně The Times They Are A-Changin’.

Flying With Angels v diskografii Suzanne Vega nepředstavuje zlomovou desku, ale to nikdo nečekal a nepředpokládal. Jde o soudržnou, příjemně se poslouchající nahrávku, na níž se zmíněná silnější místa střídají se slabšími. Kromě Last Train To Mariupol je postradatelnou položkou například Lucinda, která zaujme spíš barovou atmosférou než silnějším hudebním nápadem.

Pozitiva nicméně převažují a v žádném případě se nedí říct, že byl autorský tandem Suzanne Vega a Gerry Leonard něco odbyli nebo s posluchači hráli nečistou hru. Pro produkční stránce je album zvládnuté velmi dobře, s mnoha drobnostmi, které odhalí až opětovný poslech. Suzanne Vega zůstává i nadále relevantní umělkyní, která má co sdělit.