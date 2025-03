DJ Bobo, vzlyky a opera. Náš kritik si poslechl zpěváky soutěžící v Survivoru

Nejznámější je Dominika Hašková, dcera hokejového brankáře Dominika Haška. Coby zpěvačka kapely We Are Domi to v roce 2022 dotáhla až do Eurovize, kde se s 38 body umístila na 22. místě. Trojici We Are Domi kromě ní tvoří dva Norové, kytarista Casper Hatlestad a klávesista Benjamin Rekstad.

Zkusil jsem další písničky a nebylo to lepší. Dang se projevuje jako nesnesitelný milostný loudil a fňukal. „Chtěl jsem ti všechno říct, ale vím, že už mi nezavoláš.“ Co na to říct? Když víš, že už ti nezavolá, kašli na ni a najdi sobě jinou.