VIDEO: Spratek českého rapu Hugo Toxxx slavil čtyřicáté narozeniny

Tahle dvojka patřila na začátku milénia k tomu nejostřejšímu, co tehdejší rapová scéna nabízela. Během party si oba někdejší „spratci českého rapu“, dnes tátové od rodin, našli čas chvilku bilancovat během rozhovoru s reportérkou Soňou z TV Óčko Black.

Události kolem roku 2004, kdy jako Supercrooo vydali desku Toxic Funk, která vnesla do českého hip hopu chybějící drzost a nebála se dosti nevybíravě kritizovat tehdejší popovou scénu, hodnotí Toxxx jako hodně divoké období.

Sám sebe, kdy je o osmnáct let starší, už vidí jako zkrocenějšího, ačkoli jedním dechem dodává, že jen trochu. Jakmile tedy někdo škrtne zápalkou, další diss track bude na světě. Svému mladšímu já by poradil snad jen mít méně pochybností. To James Cole vzal zpětné sebehodnocení materiálněji: „Přál bych si tolik neutrácet a být finančně gramotnější, koupil bych si pár bytů a dnes bych se už jen smál.“

„Dnešním dnem jako první český rapper překročil čtyřicítku a zůstal kvalitní,“ rýpl si na stagi během koncertu James Cole do vrstevníků z české rapové scény. A skutečně, Hugo Toxxx se může chlubit jak přízní hudební kritiky, což dokládají nedávné ceny Anděl i Apollo, a jak se na koncertě ukázalo, i aktuální přízní publika.

„Prošli jsme si různými obdobími, kdy nám lidi nerozuměli, kdy je vzácné, že vůbec někdo vnímá, co děláš,“ ocenil Toxxx oddané jádro svých fanoušků napříč celou svou kariérou.

A co Toxxxovi gratulanti z řad publika přáli nejvíc? Kromě nezbytného zdraví a štěstí též ať u něj vše zůstane, jak je, a užívá si život, což zmínila Lili z populárního podcastu Real Talk, která patří mezi veliké fanoušky. „Já jsem na Supercroo vyrostla,“ svěřila se na kameru.

Mezi dary se objevil například jeden ze dvou limitovaných CD singlů Supercrooo od Jamese Colea, který tak svému kolegovi oplatil jeho dar. Toxxx mu totiž věnoval jejich první vydaný vinyl. „Dali jsme si vlastní hudbu, která nám chyběla,“ okomentoval vzájemné radosti Cole. Současné životní priority jubilanta každopádně vystihuje fakt, že nejvíc ho k narozeninám potěšil den, který strávil se svými dětmi, a dárky od rodiny. Zkrátka slovy samotného Toxxxe: „Hacker se trošku uklidnil.“