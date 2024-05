Na Rock For People zasahovala policie a hasiči, vzpomíná baskytarista Sum 41

Ve vašem posledním rozhovoru pro Billboard jste říkali, že jste spolu duševně naladěni jako nikdy předtím. Co je k tomu potřeba v kapele vašeho formátu?

Je to tím, že jsme dobří přátelé už velmi dlouho. Derek, Dave a já jsme spolu chodili na střední, takže se známe od svých čtrnácti let. V průběhu let jsme se tak trochu naučili dát si navzájem prostor, pokud to potřebujeme na turné, protože tohle nekonečný cestování může být vyčerpávající a prostě není to tak, že bys měl vždy dobrou náladu, jak si možná lidé myslí. Koncerty jsou úžasný, milujeme hraní naživo, ale pak jsou tu věci mimo stage, se kterými se musíte vypořádat.

Vždycky jsem měl Sum 41 za velké pop-punkové jméno okolo filmů typu Prci, prci, prcičky a podobně. Myslíš, že se v souvislosti s vámi dá použít výraz „legendy“?

O tom musí rozhodnout fanoušci. Myslím, že označení pop-punk v souvislosti s námi vzniklo, protože to bylo jediné, jak nás charakterizovat, když jsme se objevili jako nová kapela. Když o vás píší v časopisech a mluví v televizi, potřebují vám dát nějakou nálepku, aby lidi, kteří vás neznají, měli představu, jak zníte. A od té chvíle jsme byli pop-punková kapela, i když jsme vlastně během své kariéry vydali víc tvrdé hudby, než jsme udělali pop-punku. Nikdy jsme si tak neříkali, vždy se držíme toho, že jsme rocková kapela a děláme punkovou hudbu. Občas metal, občas popmusic. A co se týče statusu legend, sám bych nás tak neoznačil. To je věc médií a fanoušků. Pokud se rozhodnou, že jsme legendární kapela, bránit se nebudeme.

Moc se těšíme na vaše vystoupení v České republice na Rock For People. Zažil jsem vás na tomhle festivalu, když mi bylo nějakých čtrnáct let, a byla to skvělá show.

Jo, byli jsme zrovna na turné s albem Screaming Bloody Murder. Vybavuju si, že se vepředu prolomila barikáda a museli zasahovat hasiči a policisté.

Pamatuju si pulzující energii a vás, jak jste to zvládli na pódiu. Bylo skvělé vidět své idoly a byla to jediná věc, na kterou jsem se soustředil, stál jsem dost vzadu. S těmi hasičskými auty si tedy nejsem jistý.

Ano, fakt tam byla. Dokonce jsme z toho použili nějaké záběry. Myslím, že to bylo opravdu poprvé, co jsme kdy hráli v České republice. Všichni se tlačili tak dopředu, že musela přijet policie, hasiči. Bylo to vážně divoké.

Jste právě na svém posledním turné Tour of the Setting Sum, což je mimochodem povedená slovní hříčka. Cítíte nostalgii, když navštěvujete všechna možná města?

Trochu. Zaznívá ale spíš během rozhovorů. Jedna z nejzábavnějších věcí pro mě je, když na koncert přijdou lidé, které jsem hrozně dlouho neviděl. Třeba v New Yorku se na nás přišel podívat Rob Stevenson, který s námi v roce 1999 podepsal smlouvu. Naposledy jsme se s ním setkali snad před dvaceti lety. Čas od času si v autobuse sesedeneme, hážeme do placu historky, vzpomínáme.