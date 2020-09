Lodičky jako hlediště. Struny podzimu postavily scénu na Vltavě

Logistika takového projektu byla složitá. Pontony do Prahy zamířily z nejrůznějších míst v republice, protože množství a parametry, jaké pořadatelé potřebovali, nebyly v hlavním městě k mání. Část z nich dopravily remorkéry po vodě, ostatní přivezly kamiony. Menší komponenty se pospojovaly do větších a ty se pak napevno propojily do potřebného celku a „ukotvily“ ke dnu Vltavy. Celkem bylo použito 38 pontonů o rozloze 1 130 m2. Váha celé konstrukce jeviště je 13 tun, nosnost hlediště, které pojme až 1 000 diváků, pak 600 tun.

„Mořská nemoc“ posluchačům rozhodně nehrozí, pontony jsou napevno a stabilně spojeny v jeden velký celek, který zároveň může kopírovat hladinu, což je nezbytně nutné, protože voda stále pracuje. Kdo si bude chtít zážitek ještě více zpestřit, může si koupit vstupenku na lodičku či šlapadlo. „Diváci v plavidlech si můžou najít místo, které jim ke sledování koncertu nejvíce vyhovuje a „zakotvit“ třeba i na úrovni prvních řad plovoucího hlediště. Těšíme se, že tím zájemcům dopřejeme ještě originálnější zážitek a zároveň umocníme atmosféru celého večera desítkami lodiček na Vltavě,“ říká ředitel přehlídky Marek Vrabec, který je zároveň autorem celého konceptu.

Daniel Hope zahraje spolu s ansámblem Epoque Orchestra skladbu Vivaldi Recomposed, což je úprava Vivaldiho Čtvera ročních období od skladatele Maxe Richtera. Navíc zazní i světová premiéra skladby Vltava na Vltavě od Jiřího Slavíka. Daniel Hope, žák legendárního Yehudiho Menuhina, proslul nejen díky interpretační kvalitě, ale i širokému spektru realizovaných projektů. V době omezení souvisejících s šířením pandemie koronaviru vyslal poselství v podobě řady koncertů komorní hudby ze svéhoo obývacího pokoje v Berlíně. Série nazvané „Hope @ Home“ se zúčastnili umělci jako sir Simon Rattle, Magdalena Kožená, Max Raabe a Max Richter. Do dnešního dne ji sledovalo více než 5 milionů diváků.

Sobotní koncert na Vltavě natočí mezinárodní kulturní televizní kanál TV arte v koprodukci s Českou televizí. TV arte bude koncert streamovat online, záznam koncertu pak Česká televize odvysílá na stanici ČT Art 26. září a TV arte 4. října.

Čtyřiadvacáté Struny podzimu zahájil na střeše Lucerny jazzový kontrabasista Avishai Cohen. Letošní program je rozvržen do dvou bloků – po zářijových venkovních koncertech se festival chystá v listopadu přesunout do koncertních sálů.