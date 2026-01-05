Seriál Stranger Things opět zpopularizoval dávné hity. Generace Z nyní objevila Prince

K obrovské popularitě seriálu Stranger Things nepochybně přispěla i obratná práce autorů Matta a Rosse Dufferových s dobovými písničkami. Umisťovali je do děje tak nápaditě, že jim vdechli nový život a představili je současné generaci, která z nich na streamech znovu udělala hity. V případě finálové páté řady je řeč především o Princeovi a jeho skladbách Purple Rain a When Doves Cry.
Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Z páté série seriálu Stranger Things (2025) | foto: Netflix

Zemřel slavný americký zpěvák Prince.
Stranger Things 5
Zpěvák Prince (Paddock Wood, 3. července 2011)
Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová...
28 fotografií

V případě těchto skladeb – a v předchozích řadách například písní Running Up That Hill od Kate Bush, Master Of Puppets od kapely Metallica nebo ústřední melodie z filmu Nekonečný příběh – nešlo jen o to, že dobarvovaly dobovou atmosféru. Dufferovi je ale využili tak, že se staly součástí a často i hybateli děje, viz zmíněná Running Up That Hill. Scény s vybranými písničkami patří k nejemotivnějším momentům seriálu – jako když si v třetí řadě Dustin a Suzie na dálku střihnou duet Neverending Story.

Na výsluní díky Stranger Things. Jak filmy a seriály vracejí písně do hitparád

V závěrečné epizodě do dění výrazně zasáhly hity When Doves Cry a Purple Rain v dubnu 2016 zesnulého zpěváka, skladatele, producenta a multiinstrumentalisty Prince. V návaznosti na to, jak výraznou roli sehrály, vylétly okamžitě počty jejich přehrání. Od silvestra 2025, kdy měla poslední epizoda premiéru, zaznamenala balada Purple Rain na Spotify nárůst globálních streamů o 243 % a mezi posluchači generace Z šlo dokonce o 577 % nárůst.

GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory

Velmi slušné streamovací skóre má i When Doves Cry – globálně počet jejího přehrání na Spotify narostl o 200 procent, v rámci generace Z, tedy posluchačů narozených kolem roku 2000, jde o 128 % nárůst.

Kromě Prince zní v závěrečné sérii The Trooper od Iron Maiden, Here Comes Your Man americké indie rockové kapely Pixies nebo David Bowie a jeho erbovní skladba Heroes. V předchozích řadách tvůrci použili například Every Breath You Take od kapely Police, Separate Ways (Worlds Apart) od skupiny Journey, Should I Stay or Should I Go od britských punkerů The Clash nebo skladby Atmosphere a Elegia od Joy Division a jejich následovníků New Order.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Herec Pavel Nečas si ve filmu Bajkeři zahraje trenéra bruslařek na letním...

Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...

GLOSA: Co dům dal. Televizní silvestr už rezignoval na sebemenší nápad

Premium
Silvestrovská Všechnopárty

V silvestrovské estrádě z roku 1979 tipovali Miroslav Horníček a Jiří Sovák, že v roce 2020 bude mít televize pětadvacet kanálů, a prosili, aby alespoň jeden našel prostor pro jejich reprízu. Jistěže...

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

FILMY ROKU: Nejlepší byl Brutalista, na úplném dně Toulová. Zklamali i chvilkaři

Brutalista je příběh maďarského architekta László Tótha, který po emigraci do...

Nejnavštěvovanějšími filmy roku v českých kinech jsou Minecraft film, F1 a Vyšehrad Dvje. Ani jeden se ale nedostal mezi pět nejlépe hodnocených filmů redaktorů kulturní rubriky iDNES.cz. Těm vévodí...

Ceny Anděl za loňský rok vyhlásí v dubnu v prostorách pražského Výstaviště

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Letošní udílení Cen Anděl za rok 2025 se bude konat 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přímý přenos budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo...

5. ledna 2026  13:19

Bývalý šéf festivalu Votvírák je ve vazbě, dluží téměř 20 milionů korun

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor...

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor Artur Kaiser je už měsíc v ruzyňské vazební věznici. Vyplývá to z informací uvedených v insolvenčním rejstříku. V oddlužení...

5. ledna 2026  13:04

Hokej a vánoční pohádky. Nejvíce diváků u televize si loni zajistily dvě obvyklé jistoty

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Televizní sledovanost roku 2025 se držela dlouholeté tradice. Nejsledovanějšími pořady se staly dvě premiérové vánoční pohádky, čtyřikrát se ve vítězné desítce objevil hokejový šampionát seniorské...

5. ledna 2026  11:40

RECENZE: Kýč? Tento příběh se ale stal. Hudsonová a Jackman zpívají Smutný song

60 % Premium
Z filmu Smutný song

Řeklo by se kýč. Jenže příběh, který popisuje snímek Smutný song, se skutečně stal a manželskou dvojici, jež se prosadila interpretací slavných písní Neila Diamonda, hrají Kate Hudsonová a Hugh...

5. ledna 2026

Vřískot, Asterix, Mimoni? Rok filmových návratů ovládne Nolanova Odyssea

Premium
Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmový rok 2026 sice ještě může překvapit, protože někteří zajímaví tvůrci své projekty drží do poslední chvíle pod pokličkou, ale zatím se plán distribučních premiér kloní spíše k další sezoně,...

4. ledna 2026

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

4. ledna 2026  11:23

Jarý i Arazím sloužili v Hradci, ale proslavili Brno. Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí

Alena Antalová a Tomáš Töpfer v seriálu Četnické humoresky

V neděli uplyne 25 let od prvního vysílání Četnických humoresek. Dobu první republiky sice výrazně zkreslovaly, čerpaly však ze skutečných kriminálních případů meziválečného období a autenticky...

4. ledna 2026  8:48

Hudební události roku? Dorazí Cave, Lorde či Clapton, desky chystají Koller i Lucie

Premium
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Pokud jde o koncerty a letní festivaly, má už hudební fanoušek v čerstvě nakrojeném roce 2026 poměrně jasno. Na letiště v Letňanech zavítá v rámci festivalu Metronome Prague Nick Cave s doprovodnou...

3. ledna 2026

GLOSA: Novoroční chmury? Dejte si terapii pravdou s Harrisonem Fordem

Ze seriálu Terapie pravdou (2025)

Každý (se) posilujeme jinak. Někdo se začátkem nového roku zamíří do fitka, někdo k terapeutovi, někdo zas na hory a někdo třeba domů na gauč. Špatná možnost neexistuje. Pochmurnému lednovému času je...

3. ledna 2026  11:48

TELEVIZIONÁŘ: Ze záviděníhodné smlouvy se vyloupl seriálový thriller Na útěku

James Nesbitt v sérii Na útěku

Od Nového roku se na streamovací službě Netflix objevuje osmidílná premiérová série Na útěku, která vzešla z předlohy populárního autora thrillerů Harlana Cobena.

3. ledna 2026  9:01

Slovensko je jako z Hunger Games. Píšu i díky němu, říká britský spisovatel Bryndza

Premium
Robert Bryndza je jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek...

Narodil se v přímořském městě na východě Británie, a ačkoliv už jako náctiletý vášnivě rád psal, pokusil se nejdřív o kariéru herce. Ta spisovatelská se mu zdála příliš nedostižná. Přesto se svého...

2. ledna 2026

