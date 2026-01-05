Seriál Stranger Things opět zpopularizoval dávné hity. Generace Z nyní objevila Prince

V případě těchto skladeb – a v předchozích řadách například písní Running Up That Hill od Kate Bush, Master Of Puppets od kapely Metallica nebo ústřední melodie z filmu Nekonečný příběh – nešlo jen o to, že dobarvovaly dobovou atmosféru. Dufferovi je ale využili tak, že se staly součástí a často i hybateli děje, viz zmíněná Running Up That Hill. Scény s vybranými písničkami patří k nejemotivnějším momentům seriálu – jako když si v třetí řadě Dustin a Suzie na dálku střihnou duet Neverending Story.
V závěrečné epizodě do dění výrazně zasáhly hity When Doves Cry a Purple Rain v dubnu 2016 zesnulého zpěváka, skladatele, producenta a multiinstrumentalisty Prince. V návaznosti na to, jak výraznou roli sehrály, vylétly okamžitě počty jejich přehrání. Od silvestra 2025, kdy měla poslední epizoda premiéru, zaznamenala balada Purple Rain na Spotify nárůst globálních streamů o 243 % a mezi posluchači generace Z šlo dokonce o 577 % nárůst.
Velmi slušné streamovací skóre má i When Doves Cry – globálně počet jejího přehrání na Spotify narostl o 200 procent, v rámci generace Z, tedy posluchačů narozených kolem roku 2000, jde o 128 % nárůst.
Kromě Prince zní v závěrečné sérii The Trooper od Iron Maiden, Here Comes Your Man americké indie rockové kapely Pixies nebo David Bowie a jeho erbovní skladba Heroes. V předchozích řadách tvůrci použili například Every Breath You Take od kapely Police, Separate Ways (Worlds Apart) od skupiny Journey, Should I Stay or Should I Go od britských punkerů The Clash nebo skladby Atmosphere a Elegia od Joy Division a jejich následovníků New Order.