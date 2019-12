RECENZE: Zalít, zamíchat, pozřít, zapomenout. Stormzyho návod na dělání hudby

Měl vystupovat v pražském klubu Roxy, ale pro velký zájem se Stormzyho koncert, který se bude konat 4. března 2020, přesunul do Malé sportovní haly. Držitel ceny Brit Awards a čelný představitel britského přístupu k hip hopu, zvaného grime, teď vydal nové album Heavy Is the Head.

Není hip hop jako hip hop. Máme nahrávky klasiků jako Wu-Tang Clan nebo Beastie Boys, které žhnuly vášní a touhou popadnout mikrofon a pomocí úderných rýmů si to vypořádat se všemi, kteří stojí na opačné straně barikády. To byl americký přístup k věci. Britové přišli s grimem, zvaným též UK garage.

V zásadě jde o zvukově jemnější a pestřejší, ne tak radikální formu hip hopu, postavenou na britském slangu a ostrovní hudební vynalézavosti. Je to kombinace polámaných tanečních rytmů, emotivních melodií a R&B. S podobným přístupem k věci uspěl například Mike Skinner s projektem The Streets. Stormzy jde podobnou cestou, jen ještě vtíravější. Heavy Is the Head je album, které bude mít úspěch, protože je k tomu předurčeno.

Je to precizně vysoustružená trendová instantní hmota, kterou stačí zalít horkou vodou a dostanete pokrm, který vás na chvíli uspokojí, ale vzápětí se dostaví konzumní kocovina. Všeho je tu prostě moc.

Uplakaných melodií, zvukových stěn, Stormzyho urputně procítěného přednesu. Kde tohle všechno nestačí, nastoupí hvězdný host Ed Sheeran a hraje se na první dobrou v hitovce Own It. Zaboduje, proč by nezabodovala?

Tohle je zeitgeist. Deska, kterou hudební průmysl potřebuje, aby si dokázal, že stále umí vygenerovat globálně úspěšné nahrávky, které fungují v jednotlivostech. Vše je uchystáno s precizností designérů nadupaných automobilů budoucnosti, v nichž si už ani neužijete radost z jízdy. Perfektní, ale chladné a neosobní. Nemáte šanci cokoliv ovlivnit. Když vám dojde benzin, auto vás samo doveze k nejbližší pumpě a natankuje za vás.

Heavy Is the Head Stormzy Hodnocení­: 50 %

Nemáte ani šanci kochat se krajinou, užít si pocit, kdy se vám něco porouchá a vy si to dokážete sami opravit. Utřít si špinavé ruce do hadru, který v autě vozíte přesně pro tyhle účely, a s dobrým pocitem, že jste si tentokrát poradili sami, jet dál.

A pak si pustit hudbu. Ne tak chladně vycizelovanou, jak zní Stormzyho deska, ale nějakou, která vám udělá radost a nebude vás přesvědčovat, že právě tohle je to pravé trendy zboží.

Zkuste se vzepřít tomu zdánlivě nenápadnému diktátu a najděte si něco, co s vámi zamává. A co ve vás zůstane nějakou chvíli poté, co dozní poslední skladba.