Noc patří nám. Sto zvířat po smrti Jana Kaliny pokřtí nové album

Tři nejbližší naplánované koncerty s na sebe navazujícími křty alba skupina odehraje 7. října v Olomouci, 13. října v Brně a 9. listopadu Praze. Chybějící mužský hlas na koncertech zastoupí jednotliví hosté. O další budoucnosti kapely rozhodnou její příznivci při následné koncertní šňůře s názvem 99 zvířat na turné.

„Po Honzově odchodu jsme slíbili sobě i jemu, že nové album Noční ptáci pokřtíme. Je to jeho poslední velký počin a moc mu záleželo na tom, aby deska byla vynikající. Myslím, že se to povedlo,“ uvedla zpěvačka Jana Jelínková.

Nová deska skupiny se zaměřením na ska, reggae, rocksteady, swing a blues obsahuje celkem jedenáct písní, které již tradičně otextoval Tomáš Belko. O hudební stránku se podělil Kalina s Jakubem Červinkou.

Dvorní textař kapely Belko sdělil, že nikdo z členů nevěděl, jak moc je jejich zpěvák a tahoun nemocný. „Až po jeho smrti jsem zjistil, že dobře věděl, že je to zřejmě jeho poslední album. Nechával si to ale pro sebe. Když jsme spolu seděli a poslouchali ho – bylo to také naposled, kdy jsme se viděli – několikrát si pochvaloval, že je naše nejlepší. Tehdy jsem si těch poznámek ještě moc nevšímal,“ podotkl.

Jan Kalina z kapely Sto zvířat

Už černobílý obal desky Noční ptáci naznačuje silně zastoupené téma noci. „Když Honza začal pracovat na novém albu, zjistili jsme už u třetí, čtvrté písně, že se v textech stále opakuje téma noci. Tak vznikl hezký plán, že cédéčko bude tematicky laděno tímto směrem,“ vzpomínala Jelínková. „Píseň Noční ptáci může být i trochu o nás samých, protože jsme jezdili po nocích a rozdávali lidem radost,“ dodala.

U začátku vzniku alba stál singl, který kapela nahrála a vydala před Vánocemi 2021 se svými tehdy novými členy. Byly na něm dva songy – Vánoční píseň a právě Noční ptáci. Postupně jich na album přibylo dalších devět.

„Je velmi bilanční, aniž bych předem tušil, co se stane. Album hodně reflektuje léta, která jsme spolu všichni strávili. Až mě mrazí, když si uvědomím, o čem písně na albu jsou. Jedno blues se věnuje tomu, kam se nám ztrácejí kamarádi. Další text – Provazochodci týhle noci – zase pojednává o životě krásném, pestrém a barevném, ale i temném a také neuvěřitelně vratkém. Je jako provazochodec,“ zmiňuje Tomáš Belko.

Skupina Sto zvířat se v roce 1990 vyvinula ze studentského rock’n’roll bandu Matěj Čech a představila se pražskému publiku podzimním dvojkoncertem v Malostranské besedě v Praze. Dosud vydala dvanáct alb, zatím poslední 30 let testováno na lidech vyšlo v roce 2020.

Kapela odehrála na dva a půl tisíce koncertů u nás, v USA, v Německu, ve Francii, Švýcarsku, Belgii a Lucembursku. K zakládajícím členům patřil spolu se zpěvačkou Janou Jelínkovou a textařem Tomášem Belkem i zpěvák Honza Kalina, který zemřel na následky nemoci nečekaně 18. srpna 2023.