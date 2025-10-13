Jóga a zázvorový čaj. Další hvězdou jubilejního Metronome Prague bude Sting

Na pódiu Stinga doplní kytarista Dominic Miller. Spolupracuje s ním už více než třicet let a je mu citlivým hudebním partnerem, který dokáže dokonale podpořit Stingovu hudební vizi. Třetím na pódiu bude bubeník Chris Maas, který si zahrál s Mumford & Sons či Maggie Rogers.
První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště
Sting se na Metronome Prague představil v roce 2017 v rámci turné k albu 57th & 9th a na chystaném desátém ročníku znovu potvrdí schopnost spojit notoricky známý repertoár s novou, svěží energií. A přestože se bavíme o jednom z nejslavnějších muzikantů světa, netrpí Sting, vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner, hvězdnými manýrami. Nemá žádné přehnané požadavky do backstage a před vystoupením pije zázvorový čaj a cvičí jógu.
Metronome Prague se v 10. roce svého konání uskuteční poprvé na Letišti Letňany a poprvé ve spolupráci s Live Nation Czech Republic. Prvním ohlášeným headlinerem byl Nick Cave & The Bad Seeds a další jména budou následovat. Vstupenky budou ke koupi od pátku 17. října.
