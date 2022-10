RECENZE: Sting je jistota. V Praze těžil ze zásoby hitů i síly osobnosti

Jednasedmdesátiletý Sting u nás hraje pravidelně, dva tuzemské koncerty v rozmezí čtvrt roku jsou přesto na hvězdu první velikosti nezvyklým jevem. Za tuto termínovou blízkost s červencovým vystoupením ve Slavkově u Brna může především skutečnost, že jihomoravská zastávka byla hned třikrát odložena - nejdříve kvůli zpěvákově indispozici, poté vinou covidu.

Oba večery spojoval nejen totožný program turné k albu My Songs, které představuje umělcovy nejoblíbenější skladby v nových úpravách, ale i vysoký zájem publika. V prvním případě uváděli pořadatelé čtrnáct tisíc diváků, v tom druhém šlo nejspíš o podobné číslo, protože O2 arena byla opticky plná.

Pokud bychom show konanou v nejprostornější české hale měli shrnout jediným slovem, pak by nejlépe posloužil pojem profesionalita. Přes půl století hrající rocker nastoupil na jeviště přesně na čas a během následné hodiny a půl dal divákům to, pro co si přišli: tedy prvotřídní hudební zážitek postavený na známých hitech a muzikantském umu.

Nebylo zapotřebí velkolepé výpravy ani okázalých gest. Stingova scéna působila jednoduše, hlavní plátno nad ní nabízelo většinou připravené projekce a překvapilo nezvyklou nízkostí. Pódium obklopovaly z obou stran další dvě obrazovky, které sedícím ve větší vzdálenosti zprostředkovávaly hlavní dění. Výraznějším - a přesto decentním a vkusným - vizuálním prvkem se ukázala být pouze hra se světly.

Štíhlý interpret oděný jako obvykle do těsného trika, které jeho tělesné proporce dává na odiv, toho mnoho nenamluvil, zkrátka koncentrovaně hrál a zpíval. S kapelou a vokalisty za zády si připravil silný nástup, když hned v úvodu sáhl po velkých hitech Message In A Bottle, Englishman In New York a Every Little Thing She Does Is Magic.

Dvě z těchto jmenovaných repertoárových stálic vznikly ještě v éře legendární skupiny The Police, což však po desetiletích Stingovy sólové dráhy přestala být až tak důležitá informace - všechny zařazené skladby totiž nesou jeho autorský rukopis a bez svých tehdejších spoluhráčů je už stihl odehrát vícekrát než s nimi.

Zpěvák se svou typickou baskytarou i další hudebníci na pódiu tvořili celek, který šlapal jako dobře namazaný stroj. Jen zvuk zpočátku trochu haproval, což v libeňské aréně bývá často vídaným neduhem. Pozornost obecenstva si udržely i zatím méně ustálené položky setlistu, k nimž patřily songy If It’s Love a Rushing Water z loňské kladně přijaté desky The Bridge.

Zhruba od poloviny nabíralo vystoupení na obrátkách - za jeden z jeho vrcholů lze označit píseň Brand New Day, která svou energií přiměla halu k rytmickému vytleskávání. Prostor při ní dostal Shane Sager hrající na foukací harmoniku, což nebyl zdaleka jediný případ, kdy Sting sympaticky vyzdvihl někoho ze členů svého doprovodu.

Backvokalista Gene Noble si s ním zazpíval v Shape Of My Heart, jeho kolegyně Melissa Musique ve Whenever I Say Your Name zastoupila Mary J. Blige, jejíž hlas zdobí originál. Svou roli měl i zpěvákův syn Joe Sumner, který svému otci nejprve v úvodu večera předskakoval a později se k němu za bouřlivého aplausu připojil na jeden z klasických hitů The Police, konkrétně na King Of Pain.

Sting 75 % O2 arena, Praha 28. října 2022

Hlavní aktér si po celou dobu počínal jistě a vyrovnaně, o jeho dobré pěvecké, muzikantské i fyzické kondici nebylo třeba pochybovat. Tato stabilita je jeho velkou předností, a to navzdory tomu, že jeho klidný profesionální projev příliš neumožňuje prožití spontánně emotivních momentů. Ty dnes přitom u mladších zpěváků často bývají stavebním kamenem živých vystoupení.

Sting oproti tomu zůstává představitelem staré školy - mužem, který ctí poctivé řemeslo a doprovodnému divadlu se obloukem vyhýbá. Také díky svému osobnostnímu charismatu slaví s tímto ryzím přístupem zasloužený úspěch i po sedmdesátce.

Vždyť spolu s výtečnou baladou Every Breath You Take se v závěru základní části koncertu dostavila i husí kůže. A pak pochopitelně přídavky.