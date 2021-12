Zemřel Steve Bronski, spoluzakládající člen kapely Bronski Beat

Bronski kapelu založil v roce 1983 se zpěvákem Jimmym Sommervillem a muzikantem Larrym Steinbachekem. Do čela britské hitparády se probojovali s písničkou Smalltown Boy, kterou BBC označuje za hymnu homosexuálů, dále pak s Why? nebo coververzí hitu I Feel Love od Donny Summer.

Song Smalltown Boy oslovil mnoho fanoušků, kteří se viděli v příběhu mladého homosexuálního muže, jenž odchází z rodného města plného předsudků za nejistou budoucností do Londýna.

Vyšel na debutovém albu The Age Of Consent z roku 1984. Bronski Beat vydali celkem pět desek, přičemž poslední The Age Of Reason je z roku 2017.

„Pracovat s ním na písničkách a té jedné skladbě, která změnila naše životy a dotkla se životů tolika jiných lidí, bylo zábavné a strhující,“ napsal na twitteru Jimmy Sommerville. Steinbachek zemřel v prosinci 2016, krátce poté, co mu lékaři zjistili rakovinu. Příčinu Bronského úmrtí média neuvedla.

Všichni tři členové Bronski Beat se veřejně hlásili ke své homosexuální orientaci a ve své hudbě se otevřeně dotýkali politických témat. Americký hudební magazín Spin trio označil jako „zřejmě první opravdovou gay skupinu v historii popu“.