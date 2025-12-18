Matěje Formana jsem si „přinachomýtla“, říká trumpetistka Štěpánka Balcarová

Jindřich Göth
  10:45
Jazzová trumpetistka a skladatelka Štěpánka Balcarová, několikanásobná držitelka Ceny Anděl, vydala album O ztracené vodě. Jde o záznam jazzové opery pro děti, které jevištní podobu vtiskl Matěj Forman. Jeho hlas zní i na desce v roli průvodce příběhem. Okolnosti vzniku v rozhovoru objasňují oba dva tvůrci.
Štěpánka Balcarová a Matěj Forman

Štěpánka Balcarová a Matěj Forman | foto:  Petr Topič, MAFRA

Snímek z natáčení alba O ztracené vodě
Trumpetistka Štěpánka Balcarová a režisér Matěj Forman
Snímek z představení O ztracené vodě
Snímek z představení O ztracené vodě
7 fotografií

Jak vás napadlo napsat jazzovou operu pro děti?
Balcarová: Vždycky něco nosím v hlavě, buď krátce, nebo delší dobu. Tohle byl jeden z těch projektů, na které jsem si myslela delší dobu. Mezitím jsem se sama stala maminkou, takže se mi dětská tématika ještě víc přiblížila. Vznik se datuje k prvnímu lockdownu v roce 2020, kdy Zdeněk Havlíček začal psát libreto. To jsem pak začala zhudebňovat a pak se zhruba dva roky čekalo, jestli se seženou finanční prostředky, abychom to vůbec mohli zrealizovat.

Jakým způsobem se píše jazzová hudba, která má být srozumitelná dětem? Je to svazující, nebo naopak v jistém smyslu svobodnější?
Balcarová: Já jsem si z toho moc hlavu nedělala, abych se přiznala. Libreto bylo milé, moc hezky rytmicky plynulo, čímž mi samo nahazovalo melodie. Snažila jsem se o pestrost, takže třeba prase má ragtimeový leitmotiv, pak je tam pochod ve stylu české dechovky, ale s jazzovým feelingem. Myslela jsem jednak na to, že to budou poslouchat děti, tak aby se nenudily, ale zároveň i na to, že v tom samy děti budou účinkovat. Takže jsem si musela dávat pozor, abych nepsala hudbu příliš složitou na intonaci.

Kde se představení hrálo?
Balcarová: Premiéra a následné reprízy se odbyly v Broumově v roce 2023. Ve stejném roce nás Matěj vzal na loď Tajemství během festivalu Arena Divadla bratří Formanů a letos v březnu jsme s tím vystoupili v rámci festivalu Struny dětem. No a potom jsme upnuli síly k desce, protože nám přišlo, že broumovský dětský sbor nám odrůstá a odchází z Broumova. Takže jsme si říkali, že by bylo dobré to zaznamenat na nosiči, aby to dílko nevyprchalo.

Forman: Za to CD jsem hrozně rád. Hudba dostala prostor, děti měly příležitost si to celé znovu zazpívat bez stresu z diváků. Když jsem to slyšel poprvé, byl jsem nadšený. A ještě bych doplnil, že díky všem těm představením si k nám děti udělaly určitý vztah, který přesahuje to, že my jsme byli „nějací“ tvůrci a oni „účinkující“. Nedivil bych se, kdybychom za pár let někoho z nich potkali a popovídali si jako kamarádi.

Bratři Formanové najdou krásu v opršelých prknech i rozviklaných bedýnkách

Myslíte, že by účast v opeře mohla někomu pomoc v nastartování vlastní umělecké dráhy?
Forman: To bych jim hrozně přál. U některých bylo celkem jasné, že to berou jen jako určité zpestření života, ale že mají namířeno jiným směrem.

Balcarová: Ale třeba jedna dívenka, která hrála zajíčka, chce jít na konzervatoř Jaroslava Ježka.

Proč byla premiéra právě v Broumově?
Balcarová: Tamní Vzdělávací a výchovné centrum náš projekt podpořilo hned v začátku a sehnalo na něj velmi pěknou dotaci. Takže díky nim jsme mohli jevištní podobu vypiplat do náležité jevištní podoby. Ještě je tam skvělá ZUŠka, kterou vede výborný pan ředitel Štěpán Přibyl, mimochodem taky trumpetista. Velmi se do toho nadchnul a postaral se, aby zkoušení s dětmi probíhalo v naprostém pořádku a podle harmonogramu.

Jak na představení dětští diváci reagovali?
Balcarová: Menší děti se občas bály sobeckého, hamižného prasete. Když se objevilo na scéně, lekly se a zavrtaly do křesel. V libretu jsou ale fórky nejen pro děti, pár se jich tam najde i pro dospělé. Pro mě jako pro autorku hudby je lakmusový papírek, když děti odcházejí a broukají si nějakou melodii, což se stalo.

Jak se k režii dostal Matěj Forman?
Balcarová: Přinachomýtla jsem si ho. Sehnala jsem si na něj číslo a domluvili jsme se na schůzce. Já za ním přišla s partiturou a těhotenským břichem, on na mě koukal, poslouchal a pak se zeptal, kdo to napsal a kdo přesně za tím stojí. Když jsem mu vysvětlila, že jsem autorkou hudby, rozzářily se mu oči, že za ním nejde někdo jménem jakési firmy nebo společnosti, která chce využít slavného příjmení Forman, ale samotný tvůrce.

Forman: Mě imponovalo, že se mi ozvala sama Štěpánka, která navíc ve mě evidentně měla velkou důvěru a o naši spolupráci stála. Bavili jsme se principu práce, že to podpoří vzdělávací centrum v Broumově, ZUŠka, budou v tom účinkovat děti a tak podobně. A důležitou roli sehrála hudba, kterou Štěpánka složila. Je tak skvělá a na tak profesionální úrovni, že se to nemůže hrát v papírových maskách s krepovými mašličkami kolem krku. Takže jsem vyslovil přání, abychom tomu počinu dali, co si zaslouží. Abychom i s dětmi v Broumově pracovali tak, jako bychom dělali profesionální divadlo. To v produkční části vyvolalo určité rozechvění, jestli se to podaří celé zprodukovat. Teď nemluvím o honorářích, ale o logistice, kostýmech, maskách, scéně a podobně. A jsem rád, že jméno, které mám, pomohlo dát určité věci do pohybu.

Pracoval jste, Matěji, někdy takto intenzivně s dětmi?
Nikdy, je to úplně jiná kategorie. Museli jsme nenápadně a citlivě vstoupit do jejich osobních a rodinných příběhů. Honit někoho po scéně a nevědět, že má třeba doma rozvádějící se rodiče nebo nemocnou ségru, je složité. V profesionálním světě můžou jít osobní věci stranou, ale v dětském světě jsou důležitější než práce samotná.

Dokázaly vás děti něčím překvapit?
Forman: Jedno překvapení přišlo ve chvíli, kdy jsme na jistou roli měli vybraného skvěle intonujícího a hlasově vybaveného kluka. Hlasově byl perfektní, takže dostal docela velkou roli. A ukázalo se, že je to dost hyperaktivní dítě, které má problémy se soustředěním. Museli jsme to řešit trochu za jeho zády a zamíchalo nám to s celým obsazením. Vyškolilo nás to, že v takových momentech zkrátka musíme zaimprovizovat.

Vměšovali se nějak do zkoušení rodiče?
Forman: Tím nejlepším možným způsobem - nosili na zkoušky vlastnoručně upečené buchty nebo koláče.

Máte s představením nějaké plány na příští rok?
Balcarová: Ráda bych s tím ještě něco podnikla, ale obávám se, že už by to muselo být v jiném hávu. Některé broumovské děti, které to mají nacvičené, už třeba ani ve sboru nejsou, odrostly. Museli bychom sehnat další peníze a znovu to celé nazkoušet. A žádné další vzdělávací nebo kulturní centrum se mi zatím neozvalo, že by o to mělo zájem. Oslovuju teď nějaké ZUŠky, jestli by si to nechtěly svým způsobem secvičit samy ve vlastní režii, třeba i s mým dohledem.

Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je moderátor Miloš Pokorný.

Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

Matěje Formana jsem si „přinachomýtla“, říká trumpetistka Štěpánka Balcarová

Štěpánka Balcarová a Matěj Forman

Jazzová trumpetistka a skladatelka Štěpánka Balcarová, několikanásobná držitelka Ceny Anděl, vydala album O ztracené vodě. Jde o záznam jazzové opery pro děti, které jevištní podobu vtiskl Matěj...

18. prosince 2025  10:45

Prestižní americký magazín vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku

Dirigent Jakub Hrůša

Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku se tak český dirigent zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti v oboru.

18. prosince 2025  9:24

Hrát kluka bez nohy? Po prvním tréninku jsem se nehýbal, líčí herec Havlínek

Premium
Herec a muzikant Tomáš Havlínek má blízko i ke sportu i ke kuchařině.

Herec a muzikant Tomáš Havlínek řadu let zářil v Městských divadlech pražských, kde si zahrál Hamleta, Chlestakova i Jana Wericha, a diváci ho znají také z mnoha filmů a seriálů. Do kin nyní vstupuje...

17. prosince 2025

GLOSA: Výmluvný obraz generace, která místo konání řeší. Tedy hlavně sebe

Z filmu Osm milimetrů rodiny

Stojí zároveň za kamerou i před ní, snímá i režíruje sám sebe. Střihač Michal Böhm se v dokumentu Osm milimetrů rodiny zpovídá z touhy i pochybností ohledně svého případného otcovství. Jedni ve filmu...

17. prosince 2025  15:26

Vedení Warner Bros odmítlo nabídku na převzetí od Paramountu

ilustrační snímek

Vedení skupiny Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount podle něj...

17. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  13:59

Václav Marhoul točí v Los Angeles film s americkými hvězdami

Václav Marhoul při natáčení v Los Angeles

Režisér Václav Marhoul dokončuje ve Spojených státech svůj nový celovečerní film, v němž se objeví Rob Lowe, nositel Zlatého glóbu za Západní křídlo, či Jennifer Jason Leighová, držitelka nominace na...

17. prosince 2025  13:30

Byl jsem masovým vrahem, geniálním malířem i prostitutkou, hlásí spisovatel Fíla

Scenárista, režisér a spisovatel Ivan Fíla vydává nový historický román Tisíc...

Hledal v archivech celého světa, radil se s historiky, juristy, politology, psychology, faráři i chovateli koní. Filmař a spisovatel Ivan Fíla šel až na dřeň, aby věrohodně zachytil postavy i...

17. prosince 2025  13:15

Proč by stvořil tak obrovský vesmír jen pro nás? ptá se Spielbergův nový sci-fi film

Z filmu Den odhalení

Režisér Steven Spielberg zveřejnil první ukázku své novinky Den odhalení, která do českých kin přijde do kin 11. června. Ptá se v ní, jestli bychom se báli, kdybychom zjistili, že ve vesmíru nejsme...

17. prosince 2025  11:30

RECENZE: Vánoční O2 arenu dojal Neckář s Půlnoční, zazářila Příhodová

Premium
Koncert Vánoce v O2 areně (16. prosince 2025, Praha)

Druhý ročník akce Vánoce v O2 areně přinesl velice vkusný sváteční program. O jeho vrchol se postaral Václav Neckář s písní Půlnoční. Ovace vestoje si vysloužila také Vendula Příhodová za strhující...

17. prosince 2025  9:57

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl krátkometrážní snímek Hurikán...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno 

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Premium
Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....

16. prosince 2025

Nejen Brůna ze Studny. Kubíček hrál i ve filmových pohádkách, v Jihlavě a U Fleků

Premium
Doktor filozofie Drahoslav Brůna v díle Studna ze seriálu 30 případů majora...

Život herce Josefa Kubíčka, který zemřel ve věku 96 let, se nedá zúžit jen na roli mladého Brůny v příběhu Studna ze seriálu 30 případů majora Zemana. Přesto je zajímavostí, že už v dětství se na...

16. prosince 2025  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.