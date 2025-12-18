Matěje Formana jsem si „přinachomýtla“, říká trumpetistka Štěpánka Balcarová

Jak vás napadlo napsat jazzovou operu pro děti?
Balcarová: Vždycky něco nosím v hlavě, buď krátce, nebo delší dobu. Tohle byl jeden z těch projektů, na které jsem si myslela delší dobu. Mezitím jsem se sama stala maminkou, takže se mi dětská tématika ještě víc přiblížila. Vznik se datuje k prvnímu lockdownu v roce 2020, kdy Zdeněk Havlíček začal psát libreto. To jsem pak začala zhudebňovat a pak se zhruba dva roky čekalo, jestli se seženou finanční prostředky, abychom to vůbec mohli zrealizovat.
Jakým způsobem se píše jazzová hudba, která má být srozumitelná dětem? Je to svazující, nebo naopak v jistém smyslu svobodnější?
Balcarová: Já jsem si z toho moc hlavu nedělala, abych se přiznala. Libreto bylo milé, moc hezky rytmicky plynulo, čímž mi samo nahazovalo melodie. Snažila jsem se o pestrost, takže třeba prase má ragtimeový leitmotiv, pak je tam pochod ve stylu české dechovky, ale s jazzovým feelingem. Myslela jsem jednak na to, že to budou poslouchat děti, tak aby se nenudily, ale zároveň i na to, že v tom samy děti budou účinkovat. Takže jsem si musela dávat pozor, abych nepsala hudbu příliš složitou na intonaci.
Kde se představení hrálo?
Balcarová: Premiéra a následné reprízy se odbyly v Broumově v roce 2023. Ve stejném roce nás Matěj vzal na loď Tajemství během festivalu Arena Divadla bratří Formanů a letos v březnu jsme s tím vystoupili v rámci festivalu Struny dětem. No a potom jsme upnuli síly k desce, protože nám přišlo, že broumovský dětský sbor nám odrůstá a odchází z Broumova. Takže jsme si říkali, že by bylo dobré to zaznamenat na nosiči, aby to dílko nevyprchalo.
Forman: Za to CD jsem hrozně rád. Hudba dostala prostor, děti měly příležitost si to celé znovu zazpívat bez stresu z diváků. Když jsem to slyšel poprvé, byl jsem nadšený. A ještě bych doplnil, že díky všem těm představením si k nám děti udělaly určitý vztah, který přesahuje to, že my jsme byli „nějací“ tvůrci a oni „účinkující“. Nedivil bych se, kdybychom za pár let někoho z nich potkali a popovídali si jako kamarádi.
Myslíte, že by účast v opeře mohla někomu pomoc v nastartování vlastní umělecké dráhy?
Forman: To bych jim hrozně přál. U některých bylo celkem jasné, že to berou jen jako určité zpestření života, ale že mají namířeno jiným směrem.
Balcarová: Ale třeba jedna dívenka, která hrála zajíčka, chce jít na konzervatoř Jaroslava Ježka.
Proč byla premiéra právě v Broumově?
Balcarová: Tamní Vzdělávací a výchovné centrum náš projekt podpořilo hned v začátku a sehnalo na něj velmi pěknou dotaci. Takže díky nim jsme mohli jevištní podobu vypiplat do náležité jevištní podoby. Ještě je tam skvělá ZUŠka, kterou vede výborný pan ředitel Štěpán Přibyl, mimochodem taky trumpetista. Velmi se do toho nadchnul a postaral se, aby zkoušení s dětmi probíhalo v naprostém pořádku a podle harmonogramu.
Jak na představení dětští diváci reagovali?
Balcarová: Menší děti se občas bály sobeckého, hamižného prasete. Když se objevilo na scéně, lekly se a zavrtaly do křesel. V libretu jsou ale fórky nejen pro děti, pár se jich tam najde i pro dospělé. Pro mě jako pro autorku hudby je lakmusový papírek, když děti odcházejí a broukají si nějakou melodii, což se stalo.
Jak se k režii dostal Matěj Forman?
Balcarová: Přinachomýtla jsem si ho. Sehnala jsem si na něj číslo a domluvili jsme se na schůzce. Já za ním přišla s partiturou a těhotenským břichem, on na mě koukal, poslouchal a pak se zeptal, kdo to napsal a kdo přesně za tím stojí. Když jsem mu vysvětlila, že jsem autorkou hudby, rozzářily se mu oči, že za ním nejde někdo jménem jakési firmy nebo společnosti, která chce využít slavného příjmení Forman, ale samotný tvůrce.
Forman: Mě imponovalo, že se mi ozvala sama Štěpánka, která navíc ve mě evidentně měla velkou důvěru a o naši spolupráci stála. Bavili jsme se principu práce, že to podpoří vzdělávací centrum v Broumově, ZUŠka, budou v tom účinkovat děti a tak podobně. A důležitou roli sehrála hudba, kterou Štěpánka složila. Je tak skvělá a na tak profesionální úrovni, že se to nemůže hrát v papírových maskách s krepovými mašličkami kolem krku. Takže jsem vyslovil přání, abychom tomu počinu dali, co si zaslouží. Abychom i s dětmi v Broumově pracovali tak, jako bychom dělali profesionální divadlo. To v produkční části vyvolalo určité rozechvění, jestli se to podaří celé zprodukovat. Teď nemluvím o honorářích, ale o logistice, kostýmech, maskách, scéně a podobně. A jsem rád, že jméno, které mám, pomohlo dát určité věci do pohybu.
Pracoval jste, Matěji, někdy takto intenzivně s dětmi?
Nikdy, je to úplně jiná kategorie. Museli jsme nenápadně a citlivě vstoupit do jejich osobních a rodinných příběhů. Honit někoho po scéně a nevědět, že má třeba doma rozvádějící se rodiče nebo nemocnou ségru, je složité. V profesionálním světě můžou jít osobní věci stranou, ale v dětském světě jsou důležitější než práce samotná.
Dokázaly vás děti něčím překvapit?
Forman: Jedno překvapení přišlo ve chvíli, kdy jsme na jistou roli měli vybraného skvěle intonujícího a hlasově vybaveného kluka. Hlasově byl perfektní, takže dostal docela velkou roli. A ukázalo se, že je to dost hyperaktivní dítě, které má problémy se soustředěním. Museli jsme to řešit trochu za jeho zády a zamíchalo nám to s celým obsazením. Vyškolilo nás to, že v takových momentech zkrátka musíme zaimprovizovat.
Vměšovali se nějak do zkoušení rodiče?
Forman: Tím nejlepším možným způsobem - nosili na zkoušky vlastnoručně upečené buchty nebo koláče.
Máte s představením nějaké plány na příští rok?
Balcarová: Ráda bych s tím ještě něco podnikla, ale obávám se, že už by to muselo být v jiném hávu. Některé broumovské děti, které to mají nacvičené, už třeba ani ve sboru nejsou, odrostly. Museli bychom sehnat další peníze a znovu to celé nazkoušet. A žádné další vzdělávací nebo kulturní centrum se mi zatím neozvalo, že by o to mělo zájem. Oslovuju teď nějaké ZUŠky, jestli by si to nechtěly svým způsobem secvičit samy ve vlastní režii, třeba i s mým dohledem.