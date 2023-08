RECENZE: Štěpánka Balcarová kromě emocí nabízí i silné melodie

Název nebyl zvolen náhodou, Balcarová, jinak rovněž vůdčí osobnost pozoruhodného jazzového big bandu Concept Art Orchestra, s nímž v roce 2015 získala Anděla za album Prague Six, pojmenovala každou z osmi skladeb po jednom druhu lidské emoce. Najdeme zde zhudebněný strach, hněv, radost, víru, smutek či znechucení.

Dotáhnout zamýšlený koncept do zdárného konce Štěpánce Balcarové pomohl česko-polský doprovodný ansámbl, složený z vynikajících hráčů. Jmenovitě ho tvoří kontrabasista Jaromír Honzák, bubeník Grzegorz Masłowski a pianista Nikola Kołodziejczyk.

Hovoříme o Balcarové „sólovém“ albu, ale neznamená to, že by její nástroj hrál prim. Všech osm skladeb, jejichž délka se pohybuje v rozmezí od dvou do sedmi a půl minut, je postavených na jedinečné souhře a spolupráci všech vyjmenovaných muzikantů. Autorka nahodila hlavní hudební téma, zbytek dotvořili všichni společně.

Emotions 85 % Štěpánka Balcarová

Štěpánka Balcarová má smysl pro srozumitelné a silné melodické motivy, díky nimž se album velmi dobře vstřebává od prvního poslechu, přičemž každý další odkryje další a další vrstvy tohoto jedinečného díla. Je radost kochat se už v úvodní Trust nádherným dialogem trubky a klavíru nebo se podvědomě skrčit před nervóznímu bicími v úvodu Anger.

Skladba Fear je zase plná obav, nejistoty a neklidu, což je vykresleno citlivými klavírními akcenty Nikoly Kołodziejczyka. Joy zase posluchače přivede k euforii skutečně radostnou melodií.

Smím-li si zahrát na proroka, hádám, že Emotions bude opět v centru pozornosti jazzových odborníků a fajnšmekrů, až se bude rozhodovat o nejpovedenějších žánrových nahrávkách roku 2023.