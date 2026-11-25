„V pátek jsem měl předávat v televizi nějakou cenu a oni mi řekli, že nemůžu, protože mají strach, že bych tam říkal nějaké vtipy a tak. Jenom ať víte, že tu cenu nepředám, nebudu tam,“ uvedl ve videu na instagramu Kozub. Ironicky si při tom otřel nos hřbetem ruky, ve které svíral tučný balík bankovek vysoké hodnoty.
„Snad se uvidíme se v lepších časech,“ vzkázal na závěr svým fanouškům. V komentáři příspěvku a ve videu nápisem na zádech následně odvedl pozornost na jeho plánované vystoupení v pražské O2 areně 31. prosince letošního roku.
Aktuální kauza, kvůli které je nyní komik u části veřejnosti v nemilosti, vznikla během jeho nedávnému stand-upu, kdy navázal konverzaci s ženou v publiku. Z rozhovoru vyplynulo, že dotyčná učí na speciální základní škole.
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„Můžu se zeptat na vaši profesi? Učitelka? A jéje. Základní, nebo střední?“ ptá se Kozub dámy v publiku. Když mu odpoví, že učí na základní speciální škole, Kozub reaguje: „Aha, speciální. Jinými slovy, vy děláte s takovýma těma dětma... Řeknete to vy, nebo já? S degenama děláte, jo?“
Video se rychle začalo šířit na internetu. Za svá slova Kozub schytal kritiku na sociálních sítích i od známých tváří. Proti jeho označení znevýhodněných dětí kriticky vystoupila například Tamara Klusová, Nikol Leitgeb, kapela The Tap Tap nebo úspěšná sportovkyně s Downovým syndromem Magdaléna Sailerová.
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Kozub se v následných vyjádření bránil argumentem, že se jednalo pouze o černý humor, který je běžnou součástí jeho výstupů. Právě z jejich výnosů za vstupné herec zaslal na účet dětské onkologie 1,5 milionu korun. Podporu mu naproti tomu vyjádřil moderátor Leoš Mareš nebo písničkách Jiří Krhut.