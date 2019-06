Klavír vám doma sám hraje. Třeba jako Bernstein, Lang Lang nebo Kahánek

A to ať už jde o nové snímky žijících pianistů či nahrávky těch dávno zesnulých. Do obývacího pokoje tak může vstoupit Leonard Bernstein, Lang Lang a řada dalších virtuosů.

Mezi nimi i Ivo Kahánek. „Nabídka od Steinwaye mne potěšila a využil jsem ji k nahrání české hudby, která v databance zatím nebyla, konkrétně od Smetany, Dvořáka, Janáčka, ale i oblíbené Bugatti step od Jaroslava Ježka,“ upřesňuje.

Jak takový klavír zní? „Je to nesmírně vyspělý systém, takže výsledný zvuk rozhodně není žádná karikatura. I když úplně identický také není. Ta odlišnost prostě spočívá v rozdílu mezi sebevyspělejší technologií a živým pianistou. Což je spíš dobrá zpráva, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by to znamenalo, že tato technologie se dostala na roveň člověku, a to by bylo znepokojivé,“ podotýká Kahánek.

Steinway Spirio, který funguje i jako běžný akustický klavír, lze koupit v různých velikostech. Ceny podle dostupných informací začínají na částce přesahující dva miliony korun.