Jandová ve studiu skáče, Soukalová je vždy připravená. Margita o natáčení duetů

Z desky znějí hlasy Olgy Lounové, Lucie Bílé, Marty Jandové, Ivany Chýlkové, Moniky Absolonové, Jitky Čvančarové, Kateřiny Kněžíkové, olympijské vítězky Gabriely Soukalové a v úvodní Anděl strážný i zesnulé Hany Zagorové.
Kdo jsou vaši andělé strážní?
Těch deset dam, které se mnou na albu zpívají. Proto jsem si je vybral.
Čili jste si je vybíral vy osobně?
Ano, po domluvě se Supraphonem. Vybíral jsem si zpěvačky, které byly mému srdci vždycky blízké. Kdykoliv jsem třeba viděl na jevišti v nějakém představení Báru Hrzánovou, byl jsem okouzlen. Když vystupovala na vzpomínkovém koncertě na Hanku, stačilo, aby přišla na pódium. Ještě ani nic nepředvedla a už z ní vyzařovalo ohromné charizma. Výborně se svých partů ujala i Ivana Chýlková, Monika Absolonová, o Lucce Bílé se ani bavit nemusíme. Velice mě překvapila Marta Jandová. Když jsem jí volal, okamžitě souhlasila, že se mnou nazpívá duet. Upozornil jsem ji ale, že v žádném případě nemůžu zpívat rock and roll – to by byl obrovský průšvih. Ujistila mě, že napíše písničku, která se ke mně bude hodit. A do měsíce jsem od ní měl opravdu krásnou věc.
Hanka bude jako hologram. Budu s ní zpívat duet Anděl strážný, pak odejdu a Hanka zazpívá sama. Lidi by si na koncert asi měli vzít kapesník, bude to hodně silný okamžik.