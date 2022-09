Štefan Margita sezve pěvecké hosty k uctění památky Hany Zagorové

Tenorista Štefan Margita, působil v nejslavnějších operních domech světa. Po milánské La Scale, londýnské Královské opeře v Covent Garden, newyorské Metropolitní opeře, přes Paříž, San Francisco, Chicago, Madrid, Turín nebo Tokio, vystoupí i v pražské O2 areně. Tentokrát vzdá hold své dlouholeté životní partnerce, milované Haně Zagorové.

K záměru vzpomínkového koncertu na nedávno zesnulou zpěvačku a svou manželku, se Štefan Margita vyjádřil takto:

„Drazí moji přátelé, moc vás zdravím a vlastně prvně se hlásím po té tragédii, která se stala. Není to lehké období, ale i tak bych vám prozradil něco, co jsme ještě s Hankou chystali a i tak to chceme uskutečnit.

Když jsem dělal Poctu Karlu Gottovi, dostal jsem po druhém pozvání na svůj koncert do O2 areny. Když jsem přijel domů, oznámil jsem to Hance. Řekl jsem jí, že to bude po dlouhé době její návrat na jeviště, že na konci koncertu zazpívá některé svoje písničky.

Hanka tehdy řekla, ano, to je úžasný nápad a spolu uděláme Můj čas a já zazpívám Rybičko zlatá, přeju si. Strašně se na to těšila, ale osud nám nedopřál. Stala se tragédie a moji milovanou Hanku už nemám.

Drazí přátelé, když dovolíte, ten koncert my uskutečníme 24. ledna 2023 v O2 areně.

Můžu vám jenom slíbit, že písnička Rybičko zlatá, přeju si i duet Můj čas na koncertě zazní. Jací budou hosté, vám ještě neprozradím, ale bude tam pěvecká elita.

Těšíme se na vás a když dovolíte, 24. ledna 2023 bychom ten koncert rádi věnovali Hance. Budu se na vás těšit.“