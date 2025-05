Rozloučil jsem se s Twenty 4 Seven, ale ne se jménem Stay-C, hlásí hvězda 90. let

„Rozloučil jsem se s Twenty 4 Seven ale ne se Stay-C. Z 90s Explosion mě oslovili, jestli se nechci účastnit jakési soutěže, která se jmenuje Better Than The Original. Máš originální skladbu a musíš ji předělat. Máš na výběr ze dvou písní a já jsem si říkal: Ó můj bože, tohle budu dělat? A pak jsem si to zase začal vizualizovat: Možná se jim to bude líbit. Možná mě budou mít pořád rádi a možná se jim bude líbit moje píseň a pak budu moct zase vystupovat,“ popsal Stay-C svůj vstup do projektu Urbano All Stars.

„Zeptali se mě, co chci zpívat. Bylo to v období, kdy na tom můj milostný život nebyl nejlépe, takže jsem řekl, že chci udělat buď Never Gonna Give You Up nebo Please Don’t Go. Vypovídaly o situaci, ve které jsem byl. A nakonec to byla Please Don’t Go,“ prozradil Stay-C.

Velký hit přezpíval a předvede ho naživo i v sobotu na 90s Explosion v Praze. Fanoušci devadesátkové muziky tam uslyší v jeho podání i písně Twenty 4 Seven.

„Jsou to ty, které jsem napsal pro Twenty 4 Seven. Když jako Stay-C vystupuji, chtěl bych své písně s sebou. Takže tam budou samozřejmě nové písně, ale i staré. A já budu na pódiu zářit, létat a předám to tak, jak jsem zvyklý,“ slibuje zpěvák, který si v 90. letech se skupinou Twenty 4 Seven splnil sen.

„Vždycky jsem věděl, že se mi podaří prorazit. Takže jsem měl už spoustu hotových písní, ale potřebovaly pódium. Potřebovaly oslovit publikum, zasáhnout ho. Už jsem měl song Slave To The Music, a pak jsem dostal příležitost připojit se ke kapele Twenty 4 Seven, která už existovala. Tak jsem si řekl: Tohle je moje příležitost, má šance, moment, na který jsem čekal,“ vzpomíná Stay-C.

„Producent se zeptal: Jsi si jistý, že dokážeš napsat píseň? Potřebujeme celosvětový hit. Řekl jsem: Nechte mě to zkusit a pak jsem mu poslal Slave To The Music a on řekl: Myslím, že tahle píseň zboří celý svět. A to se nakonec stalo,“ připomněl Stay-C zásadní okamžik své kariéry.