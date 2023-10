Fanoušci Led Zeppelin zírají. Plant po 16 letech zazpíval Stairway to Heaven

Stalo se tak koncem října v Soho Farmhouse v anglickém hrabství Oxfordshire v rámci akce na podporu organizace Cancer Awareness Trust šířící povědomí o rakovině a boji s ní. Amatérský záznam je k vidění na internetu. Koncert se stal událostí i proto, že patrně nejslavnější píseň britské rockové legendy nezazněla z úst jejího zpěváka od 10. prosince roku 2007. Tehdy se žijící členové skupiny naposledy kompletně sešli, aby zahráli v Londýně.

„Je mi jasné, že v dnešní digitální době je velká šance, že to uvidí i další lidé,“ uvedl Robert Plant, jakmile se aplaus utišil. Zpěvák přitom bezustání pilně vystupuje se svými sólovými projekty a koncerty často prokládá hity z časů Led Zeppelin jako jsou Whole Lotta Love, Black Dog či Ramble On. Stairway to Heaven ovšem důsledně vynechává.

Už v roce 1988 totiž v rozhovoru pro The Los Angeles Times uvedl, že ikonickou hardrockovou baladu zpívat naživo nebude. „Zničilo by mne, kdybych tu píseň měl zahrát při každé příležitosti. Ten text jsem napsal v roce 1971, kdy pro mne měl nějaký smysl a význam. S tím si o sedmnáct let později nejsem jistý,“ řekl tehdy.

„Když si ji pustím někde o samotě, cítím se písní zcela zahlcen,“ komentoval pak loni svůj aktuální vztah k hitu pro magazín Rolling Stone. „Svět je dnes úplně jiný. Tenkrát jsme se prostě snažili něco překonat. Byla na to nálada i atmosféra, protože se všichni třásli z Vietnamu a zkorumpovaných politiků,“ řekl. „Někteří to tehdy samozřejmě dokázali vyjádřit méně obrazně a udělali tak pro dobro věci mnohem více. Ale já prostě jsem, jaký jsem,“ řekl Plant ještě.

Slavný hudebník je nyní na turné s Alison Kraussovou v rámci propagace jejich druhého společného alba Raise the Roof (2021). Turné prý bude pokračovat i v příštím roce.

Stairway to Heaven, která je mnohými považována nejen za jednu z nejlepších skladeb Led Zeppelin, ale za jednu z nejlepších rockových skladeb vůbec, se poprvé objevila na čtvrtém albu skupiny označovaném jako „Led Zeppelin IV“. Téměř osmiminutová píseň z klasické dílny Robert Plant – Jimmy Page tehdy přitom ani nevyšla samostatně na singlu. Přesto se stala symbolem kapely a v roce 2001 ji hudební kanál VH1 vyhlásil třetí nejlepší rockovou skladbou historie. V anketě časopisu Rolling Stone mapující 500 nejlepších písní všech dob se pak umístila na 31. místě.