Je tu jeden mladík, překvapil fanoušky Springsteen. A přivedl McCartneyho

Koncert se uskutečnil v sobotu. „Máme tu mladého muže, místního mladíka z Liverpoolu, který si s námi dnes zahraje. Myslím, že má velký talent a že se mu podaří to někam dotáhnout,“ vtipkoval Springsteen.

Brzy 83letý McCartney si za doprovodu Springsteenovy kapely E Street Band střihl cover verze hitů „Can’t Buy Me Love“ a „Kansas City“. Jak píše web magazínu Guitar.com, šlo o první vystoupení McCartneyho v jeho rodném městě od roku 2018.

Nebylo to poprvé, co spolu Springsteen a McCartney vystoupili. Před třemi lety si na koncertě spolu střihli Springsteenovu skladbu Born in the USA či hit Beatles I Wanna Be Your Man. Spolu hráli například i v roce 2012. Springsteen se později vyjádřil, že hrát s „Beatlem“ v jeho domovském Liverpoolu bylo „splněným snem“.

Už o den dříve se oba slavní muzikanti objevili v Liverpoolském institutu múzických umění, který v roce 1990 McCartney založil.

Springsteen je momentálně na svém evropském turné Land of Hope and Dreams a vystoupení v Liverpoolu bylo jeho druhou zastávkou.

Už tuto neděli 15. června pak vystoupí v pražských Letňanech. Jde o náhradní termín za původně plánovaný 28. květen 2024, kdy musel kvůli problémům s hlasivkami odvolat koncerty v Marseille, Praze a Miláně.

Bruce Springsteen je proslulý dlouhými energickými koncerty. Na turné Land Of Hope & Dreams hraje třicet skladeb včetně hitů jako Glory Days, Born In The U.S.A., Born To Run, Hungry Heart, My Hometown nebo Because The Night z repertoáru Patti Smith Group.