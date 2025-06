Zpěvák, přezdívaný také „The Boss“, zahájil koncert v 18:40. Na začátku zazněla převzatá skladba Summertime Blues od Eddieho Cochrana a po ní Land of Hope and Dreams z roku 1999, po které se jmenuje celé turné. Dále v hlavní části před přídavkem nabídl hity jako The River, Badlands, Hungry Heart nebo Because the Night převzatou od Patti Smithové.

Song Rainmaiker spustil zrovna ve chvíli, kdy se nad letňanským areálem rozpršelo. Zpěvák si podle očekávání neodpustil kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil ho za nezpůsobilého a vládu za ničemnou, zároveň uvedl, že zastupitelská demokracie selhala, když Američany před zneužíváním prezidentem neochránila.

Zmínil také současné zásahy národní gardy a námořní pěchoty v ulicích proti protestujícím i deportace přistěhovalců. Zároveň poděkoval pražskému publiku. „Chci vám poděkovat, že jste mě zde přijali,“ řekl. Během několika písní si podával ruce s diváky v předních řadách nebo se s nimi objímal.

V přídavkové části, během které přestalo pršet, Springsteen přidal svůj zřejmě největší hit Born in the USA, dále Born to run, cover Twist and Shout nebo Dylanovu Chimes of Freedom.

Už krátce po otevření areálu se začala plocha před pódiem i přes sluneční žár plnit nedočkavými fanoušky. Většina přijela hromadnou dopravou, protože okolí areálu bylo pro osobní auta uzavřené a policie vpouštěla jen rezidenty. Převládali lidé středního věku, ale zastoupeni byli i vrstevníci pětasedmdesátiletého zpěváka. Ještě před vstupem do areálu se tvořily zástupy u stánku s náramky, které byly jediným platidlem za vstupní branou, a několik desítek metrů měla i fronta u obchodu s tričky a upomínkovými předměty.

Tričko se jménem interpreta ale mělo v Letňanech výrazně méně lidí, než je tomu u jiných hudebníků, kteří do Prahy jezdí pravidelně. Mezi návštěvníky byla slyšet vedle češtiny i němčina nebo angličtina. Velká část lidí měla lístky koupené před rokem na zrušený loňský koncert, ještě dnes šlo koupit v oficiální distribuci vstupenky na některé tribuny.

Springsteen se na scénu vrátil loni v březnu ve Spojených státech. Zpěvák vystoupil v Praze potřetí. Poprvé hrál v roce 1997 akusticky, podruhé o 15 let později i s E Street Bandem na fotbalovém stadionu v pražském Edenu.

Zpěvák, kterého časopis Rolling Stone označil za ztělesnění rokenrolu, je s více než 140 miliony prodaných desek po celém světě a přibližně 70 miliony ve Spojených státech jedním z nejprodávanějších umělců na světě. Obdržel také řadu ocenění, včetně dvacítky cen Grammy, dvou Zlatých glóbů a jednoho Oscara za píseň k filmu Philadelphia. S hudbou začal ve 13 letech poté, co viděl vystoupení Elvise Presleyho.

Na koncertě byl i s ochrankou také prezident Petr Pavel.