Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

  14:39
Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč USA a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů zastřelil v Minneapolis. Springsteen přirovnal chování imigračních agentů k praktikám gestapa.
ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Springsteen, rodák ze státu New Jersey, při sobotním vystoupení na festivalu Light of Day Winterfest označil federální agenty, kteří se podílejí na protiimigrační kampani amerického prezidenta Donalda Trumpa, za těžce ozbrojené, maskované federální vojsko, které podniká invazi do amerických měst a používá „taktiky gestapa proti vlastním spoluobčanům“.

Hudebník věnoval píseň Promised Land (Země zaslíbená) památce 37leté matky tří dětí Goodové, která se 7. ledna v Minneapolis účastnila dobrovolnické hlídky monitorující působení agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE), když ji jeden z nich zastřelil. Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, zatímco místní úřady to s odkazem na videonahrávky a svědectví jednoznačně odmítají.

Z agenta milionář? Sbírka pro muže, který v Minneapolisu zastřelil ženu, pohoršuje

Springsteen prohlásil, že píseň napsal „jako ódu na možnosti Ameriky“ a dodal, že ideály a hodnoty Spojených států jsou podrobeny nebývalé zkoušce. „Pokud si myslíte, že si nezasloužíte být zavražděni za uplatňování svého amerického práva protestovat, vzkažte to tomuto prezidentovi,“ řekl Springsteen publiku.

„Naneštěstí pro Bruce, jeho chybné politické názory nikoho nezajímají,“ uvedla podle deníku The New York Times v reakci mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová. Kdyby Springsteen skutečně věřil v sílu zákona, pochopil by podle ní, že přistěhovalci, kteří jsou v USA nelegálně, by měli být deportováni. Rovněž by rozuměl tomu, „že bránění federálním orgánům v jejich operacích je trestný čin a že federální agenti mají právo na sebeobranu, pokud někdo použije své auto jako smrtící zbraň,“ dodala mluvčí.

Imigrační agent v USA zastřelil ženu. Chtěla ho přejet, řekl Trump. Místní zuří

Springsteen není první celebritou, která přirovnala ICE ke gestapu. Připojil se k demokratickému senátorovi Richardu Blumenthalovi či populárnímu podcasterovi Joeu Roganovi.

Gestapo byla neuniformovaná politická policie v nacistickém Německu, která kromě jiného také pomáhala zatýkat Židy a posílat je na smrt do koncentračních táborů. Vyznačovala se krutostí a používáním mučení. Měla za úkol potlačovat jakýkoliv odpor vůči nacistické vládě, včetně šíření protinacistické propagandy, počínání politických aktivistů, komunistů, Židů a dalších nepřátel režimu.

