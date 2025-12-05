Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Uživatelé streamovací služby Spotify opět počátkem prosince prostřednictvím žebříčku Wrapped zjistili, koho si během loučícího se roku 2025 nejvíc pouštěli a jací interpreti nebo kapely byli nejposlouchanější obecně. Letos to v globálním měřítku byl portorikánský raper Bad Bunny, v Česku na prvních místech figurují jména Calin, Sofjan Medjmedj a Viktor Sheen.
Nejstreamovanější skladbou ve světě sice byl duet Lady Gaga a Bruno Marse Die With a Smile, ale jak ze statistiky Spotify Wrapped, zveřejněné ve středu 3. prosince vyplývá, nejposlouchanějším umělcem vůbec byl Bad Bunny, portorikánský zpěvák, raper a producent, jehož hudba spadá do žánru reggaeton.

Jeho skladby za rok 2025 na Spotify zaznamenaly 19,8 miliardy přehrání, čímž Bad Bunny, vlastním jménem Benito Antonio Martínez Ocasio, předstihl i superhvězdnou a všechny možné rekordy lámající zpěvačku Taylor Swift. Ta žebříčkům kralovala i v letech 2024 a 2023. Bad Bunnovi patřily roky 2020 a 2022. Na dalších příčkách najdeme jména jako Billie Eilish, The Weeknd nebo Drake.

Zatímco ve světě vládnou Spotify ženy, u nás hrají rapeři a hymna Sparty

S albem Debí tirar más fotos z letošního ledna vládne Bud Bunny i celosvětovému žebříčku nejpřehrávanějších desek na Spotify. Na druhém místě je soundtrack z animovaného filmu K-pop: Lovkyně démonů, na třetím Hit Me Hard and Soft zpěvačky Billie Eilish.

Celosvětově nejstreamovanější skladbou je duet Die With a Smile Lady Gaga a Bruna Marse, stříbro bere Billie Eilish s písní Birds of a Feather a bronz společná píseň Bruno Marse a jihokorejské zpěvačky Rosé s názvem APT.

V Česku je nejúspěšnější skladbou na Spotify za rok 2025 Pistácie od Calina a Sofiana Medjmedje. Druhé místo obsadil Viktor Sheen s písní Syndrom, bronz náleží opět Calinovi a skladbě Vítej mezi námi, v níž hostuje STEIN27. Uživatelé streamovací platformy v ČR si také hojně pouštěli Billie Eilish, Linkin Park, Bensona Boonea, Ektora nebo kapelu Škwor.

Český Spotify Wrapped také zveřejnil žebříček nejžhavějších virální skladeb Česka a Slovenska VirálCZ&SK 2025, jemuž dominuje song Na ostří nože Ewy Farne, který si zazpívala společně s Duou Lipa na jejím pražském koncertě. Na dalších příčkách figurují zmíněné Pistácie, Cigarety dvojice Sara Rikas a Matej Turcer nebo Fancy od Bena Cristovaa a Sofiana Medjmedje.

Spotify Wrapped 2025

Nejposlouchanější skladby ve světě

Lady Gaga a Bruno Mars - Die With a Smile

Billie Eilish - Birds of a Feather

Bruno Mars a Rosé - APT

Alex Warren - Ordinary

Bad Bunny - DtMF

Sombr - Back to Friends

Huntr/x - Golden

Kendrick Lamar a SZA - Luther

Gracie Abrams - That’s So True

Billie Eilish - Wildflower

Nejstreamovanější umělci ve světě

Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ariana Grande

Arijit Singh

Fuerza Regida

Nejposlouchanější skladby v Česku

Calin a Sofian Medjmedj - Pistácie

Viktor Sheen - Syndrom

Calin a Stein27 - Vítej mezi náma

Alex Warren - Ordinary

Yzomandias a PTK - KSN

Sara Rikas a Yzomandias - Talk2Me

Sombr - Back to Friends

Viktor Sheen a Saul - Cígo a káva

Yzomandias, PTK, Luca Brassi10× a Le Winter - Painkillers

Sara Rikas a Viktor Sheen - Iné plemená

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

5. prosince 2025  7:47

