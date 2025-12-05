Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Nejstreamovanější skladbou ve světě sice byl duet Lady Gaga a Bruno Marse Die With a Smile, ale jak ze statistiky Spotify Wrapped, zveřejněné ve středu 3. prosince vyplývá, nejposlouchanějším umělcem vůbec byl Bad Bunny, portorikánský zpěvák, raper a producent, jehož hudba spadá do žánru reggaeton.
Jeho skladby za rok 2025 na Spotify zaznamenaly 19,8 miliardy přehrání, čímž Bad Bunny, vlastním jménem Benito Antonio Martínez Ocasio, předstihl i superhvězdnou a všechny možné rekordy lámající zpěvačku Taylor Swift. Ta žebříčkům kralovala i v letech 2024 a 2023. Bad Bunnovi patřily roky 2020 a 2022. Na dalších příčkách najdeme jména jako Billie Eilish, The Weeknd nebo Drake.
S albem Debí tirar más fotos z letošního ledna vládne Bud Bunny i celosvětovému žebříčku nejpřehrávanějších desek na Spotify. Na druhém místě je soundtrack z animovaného filmu K-pop: Lovkyně démonů, na třetím Hit Me Hard and Soft zpěvačky Billie Eilish.
Celosvětově nejstreamovanější skladbou je duet Die With a Smile Lady Gaga a Bruna Marse, stříbro bere Billie Eilish s písní Birds of a Feather a bronz společná píseň Bruno Marse a jihokorejské zpěvačky Rosé s názvem APT.
V Česku je nejúspěšnější skladbou na Spotify za rok 2025 Pistácie od Calina a Sofiana Medjmedje. Druhé místo obsadil Viktor Sheen s písní Syndrom, bronz náleží opět Calinovi a skladbě Vítej mezi námi, v níž hostuje STEIN27. Uživatelé streamovací platformy v ČR si také hojně pouštěli Billie Eilish, Linkin Park, Bensona Boonea, Ektora nebo kapelu Škwor.
Český Spotify Wrapped také zveřejnil žebříček nejžhavějších virální skladeb Česka a Slovenska VirálCZ&SK 2025, jemuž dominuje song Na ostří nože Ewy Farne, který si zazpívala společně s Duou Lipa na jejím pražském koncertě. Na dalších příčkách figurují zmíněné Pistácie, Cigarety dvojice Sara Rikas a Matej Turcer nebo Fancy od Bena Cristovaa a Sofiana Medjmedje.
Spotify Wrapped 2025
Nejposlouchanější skladby ve světě
Lady Gaga a Bruno Mars - Die With a Smile
Billie Eilish - Birds of a Feather
Bruno Mars a Rosé - APT
Alex Warren - Ordinary
Bad Bunny - DtMF
Sombr - Back to Friends
Huntr/x - Golden
Kendrick Lamar a SZA - Luther
Gracie Abrams - That’s So True
Billie Eilish - Wildflower
Nejstreamovanější umělci ve světě
Bad Bunny
Taylor Swift
The Weeknd
Drake
Billie Eilish
Kendrick Lamar
Bruno Mars
Ariana Grande
Arijit Singh
Fuerza Regida
Nejposlouchanější skladby v Česku
Calin a Sofian Medjmedj - Pistácie
Viktor Sheen - Syndrom
Calin a Stein27 - Vítej mezi náma
Alex Warren - Ordinary
Yzomandias a PTK - KSN
Sara Rikas a Yzomandias - Talk2Me
Sombr - Back to Friends
Viktor Sheen a Saul - Cígo a káva
Yzomandias, PTK, Luca Brassi10× a Le Winter - Painkillers
Sara Rikas a Viktor Sheen - Iné plemená