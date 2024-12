Zatímco ve světě vládnou Spotify ženy, u nás hrají rapeři a hymna Sparty

Celosvětově nejstreamovanější umělci

1. Taylor Swiftová

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Travis Scott

7. Peso Pluma

8. Kanye West

9. Ariana Grande

10. Feid

Celosvětově nejstreamovanější skladby

1. Espresso (Sabrina Carpenterová)

2. Beautiful Things (Benson Boone)

3. Birds of Feather (Billie Eilish)

4. Gata Only (FloyyMenor, Cris MJ)

5. Lose Control (Teddy Swims)

6. End Of Beginning (Djo)

7. Too Sweet (Hozier)

8. One Of The Girls (The Weeknd, Jennie, Lily-Rose Depp)

9. Cruel Summer (Taylor Swiftová)

10. Die With A Smile (Bruno Mars, Lady Gaga)

Celosvětově nejstreamovanější alba

1. The Tortured Poets Department: The Anthology (Taylor Swiftová)

2. Hit Me Hard And Soft (Billie Eilish)

3. Short N‘ Sweet (Sabrina Carpenterová)

4. Mañana Será Bonito (Karol G)

5. Eternal Sunshine (Ariana Grande)

6. 1989 (Taylor‘s Version) (Taylor Swiftová)

7. SOS (SZA)

8. Lover (Taylor Swiftová)

9. Fireworks & Rollerblades (Benson Boone)

10. Starboy (The Weeknd)

Zdroj: Euronews.com