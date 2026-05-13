Spotify 20: Párty roku je ve výsledku velmi podobným produktem jako každoroční shrnutí statistik poslechovosti jednotlivých uživatelů tzv.„Wrapped“, který společnost vydává vždy začátkem prosince.
Nový narozeninový přehled podle webu NME uživatelům připomene jejich první den přihlášení na Spotify, první přehranou skladbu, celkový počet poslechnutých skladeb, nejoblíbenějšího interpreta a s ním strávený počet minut. Posluchači také obdrží svůj vlastní playlist 120 nejoblíbenějších skladeb všech dob podle počtu přehrání, kterou si mohou uložit do knihovny aplikace.
Pro vygenerování přehledu stačí otevřít mobilní aplikaci Spotify a ve vyhledávání zadat Spotify 20 nebo Párty Roku.
Narozeninový Wrapped přichází nedlouho poté, co Spotify zveřejnilo žebříček nejstreamovanějších interpretů, skladeb a alb všech od založení platformy v roce 2006.
Nejposlouchanější skladby k 13. květnu 2026
1. Blinding Lights – The Weeknd – cca 5,4 miliard přehrání
2. Shape of You – Ed Sheeran cca 4,9 miliard přehrání
3. Sweater Weather – The Neighbourhood – cca 4,59 miliard přehrání
Pomyslný trůn v kategorii sólový interpret v tomto případě patří americké zpěvačce Taylor Swift. Na prvním místě žebříčku nejposlouchanějších alb se umístilo Un Verano Sin z roku 2022 od portorického hudebníka Bad Bunnyho. Nejúspěšnější skladbou všech dob na Spotify si od roku 2020 drží hit Blinding Lights od kanadského producenta a občasného herce The Weeknda.
Spotify, které využívá měsíčně přibližně 750 milionů uživatelů, se v poslední době potýká s kontroverzemi ohledně přetrvávajících problémů s řádným odměňováním umělců. Řada z nich proto službu již v minulosti bojkotovala. Skupina Massive Attack například slíbila, že na ní nikdy nezveřejní žádné své nové skladby. Podobně reagovali i další umělci, kteří ze Spotify svá díla stáhli – Deerhoof, Wu Lyf, Xiu Xiu a mnoho dalších.
Kontroverze vyvolaly též informace o investicích generálního ředitele Spotify Daniela Eka ve výši 600 milionů eur (15 miliard korun) do společnosti Helsing – mnichovské firmy zabývající se vývojem dronů a umělé inteligence pro vojenské operace. Ek na to konto loni v září oznámil, že k 1. lednu 2026 odstoupí z funkce generálního ředitele a jeho místo zaujmou spolupředsedové společnosti Alex Norström a Gustav Söderström.