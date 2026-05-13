Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pamatujete si svůj první den na Spotify? Aplikace slaví 20 speciálním přehledem

Autor:
  14:45
Streamovací platforma Spotify nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Párty roku, která jim připomene jejich hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci - první přehranou skladbu, nejoblíbenější interprety i personalizovaný playlist 120 nejposlouchanějších písní, podobně jako každoročně oblíbený Spotify Wrapped.
Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025)

Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025) | foto: Profimedia.cz

V českém prostředí zatím Spotify nové AI funkce nenabídne
Spotify
Aplikace Spotify – hudba a podcasty
Daniel Ek, zakladatel společnosti Spotify (2018).
10 fotografií

Spotify 20: Párty roku je ve výsledku velmi podobným produktem jako každoroční shrnutí statistik poslechovosti jednotlivých uživatelů tzv.„Wrapped“, který společnost vydává vždy začátkem prosince.

Nový narozeninový přehled podle webu NME uživatelům připomene jejich první den přihlášení na Spotify, první přehranou skladbu, celkový počet poslechnutých skladeb, nejoblíbenějšího interpreta a s ním strávený počet minut. Posluchači také obdrží svůj vlastní playlist 120 nejoblíbenějších skladeb všech dob podle počtu přehrání, kterou si mohou uložit do knihovny aplikace.

Pro vygenerování přehledu stačí otevřít mobilní aplikaci Spotify a ve vyhledávání zadat Spotify 20 nebo Párty Roku.

Jen poslech nestačí. Spotify začne kromě streamování hudby prodávat tištěné knihy

Narozeninový Wrapped přichází nedlouho poté, co Spotify zveřejnilo žebříček nejstreamovanějších interpretů, skladeb a alb všech od založení platformy v roce 2006.

Nejposlouchanější skladby k 13. květnu 2026

1. Blinding Lights – The Weeknd – cca 5,4 miliard přehrání

2. Shape of You – Ed Sheeran cca 4,9 miliard přehrání

3. Sweater Weather – The Neighbourhood – cca 4,59 miliard přehrání

Pomyslný trůn v kategorii sólový interpret v tomto případě patří americké zpěvačce Taylor Swift. Na prvním místě žebříčku nejposlouchanějších alb se umístilo Un Verano Sin z roku 2022 od portorického hudebníka Bad Bunnyho. Nejúspěšnější skladbou všech dob na Spotify si od roku 2020 drží hit Blinding Lights od kanadského producenta a občasného herce The Weeknda.

Spotify, které využívá měsíčně přibližně 750 milionů uživatelů, se v poslední době potýká s kontroverzemi ohledně přetrvávajících problémů s řádným odměňováním umělců. Řada z nich proto službu již v minulosti bojkotovala. Skupina Massive Attack například slíbila, že na ní nikdy nezveřejní žádné své nové skladby. Podobně reagovali i další umělci, kteří ze Spotify svá díla stáhli – Deerhoof, Wu Lyf, Xiu Xiu a mnoho dalších.

Spotify ve strachu z konkurence rozšiřuje funkce. Uživatelům nabídne chatování

Kontroverze vyvolaly též informace o investicích generálního ředitele Spotify Daniela Eka ve výši 600 milionů eur (15 miliard korun) do společnosti Helsing – mnichovské firmy zabývající se vývojem dronů a umělé inteligence pro vojenské operace. Ek na to konto loni v září oznámil, že k 1. lednu 2026 odstoupí z funkce generálního ředitele a jeho místo zaujmou spolupředsedové společnosti Alex Norström a Gustav Söderström.

Vstoupit do diskuse

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky

Nadějná fotografka Anežka Veselá

Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...

Pamatujete si svůj první den na Spotify? Aplikace slaví 20 speciálním přehledem

Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025)

Streamovací platforma Spotify nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Párty roku, která jim připomene jejich hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci -...

13. května 2026  14:45

Zemřel hororový herec Jack Taylor, objevil se v Barbaru Conanovi i Hraběti Draculovi

Americký herec Jack Taylor

Ve věku 99 let zemřel americký herec Jack Taylor, byl známý především milovníkům starých hororů. Během své dlouhé kariéry spolupracoval se známými režiséry a objevil se po boku hereckých ikon jako...

13. května 2026  11:46

StarDance do ČT patří, hlásí tanečník Marek Zelinka. Na jevišti nyní líčí mrtvoly

Premium
Porotce Marek Zelinka ve StarDance Tour 2025

Tanečník a choreograf Marek Zelinka má za sebou vítězství ve StarDance s Marií Doležalovou z roku 2015 i roky práce na originálních choreografiích pořadu. Nyní ale přijal nečekanou výzvu – v...

13. května 2026

Na první český ročník fantasy festivalu míří John Cleese a rodiče Harryho Pottera

John Cleese jako Skoro bezhlavý Nick ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata

Britský festival For The Love of Fantasy, který každoročně přitahuje tisíce fanoušků sci-fi, fantasy a popkultury obecně, míří poprvé do Česka. Pražskou premiéru si odbude ve dnech 23. – 24. května...

13. května 2026  7:53

Do finále Eurovize se probojoval Izrael i Chorvatsko. Česko se představí ve čtvrtek

Wiener Stadthalle je největší multifunkční hala v Rakousku a Eurovize se v ní...

Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se v úterý večer kvalifikoval Izrael a dalších devět zemí. Kvůli účasti Izraele soutěž bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a...

13. května 2026  6:21

Pražské jaro odstartovalo v Obecním domě. Orchestr vedl Popelka

Zahajovací koncert 81. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro....

Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky v úterý večer v Obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara. Stejný koncert...

12. května 2026  22:31

Začal 79. ročník festivalu v Cannes, režisér Jackson obdržel čestnou Zlatou palmu

Režisér Peter Jackson na zahájení 79. ročníku festivalu v Cannes s cenou,...

Americká herečka Jane Fonda a její čínská kolegyně Kung Li v úterý večer zahájily 79. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Informovala o tom agentura AFP, podle níž bylo vrcholem...

12. května 2026

Cítím se vyvoleným spisovatelem a není to pýcha. Vopěnka o psaní i drsném dětství

Premium
Martin Vopěnka

Spisovatel Martin Vopěnka má image provokatéra, který se nebojí pochválit sám sebe. A jelikož se v tuzemsku sebevědomí nenosí, občas narazí. Někdy je až dětsky bezelstný. Těžko rozporovat, když...

12. května 2026

Affleck a Damon čelí žalobě za pomluvu. Film Rána příliš připomíná skutečný případ

Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026)

V souvislosti se svým nejnovějším thrillerem Rána (The Rip) čelí američtí herci Matt Damon a Ben Affleck žalobě za pomluvu. Scénář podle žalobců obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se...

12. května 2026  19:05

Týden jsem to odkládal. Proč před smrtí Oskar Petr volal, se Kodym už nedozví

Robert Kodym během posledního rozloučení s Oskarem Petrem (12. května 2026)

Na poslední rozloučení s hudebníkem a skladatelem Oskarem Petrem dorazila do strašnického krematoria řada kolegů z hudebního prostředí. Všichni na Petra s obdivem zavzpomínali - Petr Janda, David...

12. května 2026  17:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

RECENZE: Co podstoupit pro Psycho. Maximová představí toxický svět castingů

Elizaveta Maximová v představení Psychodrama, které uvádí pražské Divadlo Viola.

Intenzivní, ironicky břitké vyprávění o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Tak v pražském Divadle Viola zvou na aktuální novinku, ve které září Elizaveta Maximová.

12. května 2026  16:01

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

12. května 2026,  aktualizováno  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.