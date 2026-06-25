Koncerty Vltavské varhany v rámci festivalu Hvězdy nad Vltavou z důvodu předpovědi tropického počasí letos neuskuteční.
„Vážení návštěvníci, s velkou lítostí Vám oznamujeme, že z důvodu předpovědi mimořádně vysokých teplot a s ohledem na bezpečnost, zdraví a komfort návštěvníků, účinkujících i organizačního týmu jsme nuceni zrušit projekt Vltavské varhany, včetně všech jeho samostatných varhanních koncertů, které se měly uskutečnit v sobotu 27. června 2026, včetně autobusového zájezdu mezi jednotlivými koncertními místy,“ píše houslista Pavel Šporcl na svém facebooku.
Projekt Vltavské varhany lákal na malé jednodenní turné po čtveřici kostelů s jedním varhaníkem. Všechny kostely se nachází podél toku Vltavy.
„Toto rozhodnutí nebylo jednoduché. Po pečlivém zvážení aktuální meteorologické situace jsme však dospěli k závěru, že zdraví a bezpečnost všech zúčastněných musí mít přednost,“ doplňuje houslista ve svém příspěvku.
Majitelům vstupenek všechny potřebné informace dorazí na e-mail. Případné podrobnosti uvedou pořadatelé i na webových stránkách festivalu.
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Marie Rottrová odložila svůj koncert na podzim. Můžou za to nynější horka
Šporcl není jediný, kdo kvůli velkým vedrům musel změnit své plány. Marie Rottrová ve středu na svém instagramu oznámila, že Velký letní galakoncert se přesouvá na 2. září. Důvodem je stejně jako u houslisty tropická předpověď.
„Zdraví a bezpečnost návštěvníků koncertu i interpreta a kapely jsou pro nás vždy na prvním místě,“ uvedla Marie Rottrová na sociální síti. Pořadatelé zároveň požádali fanoušky o pochopení a zachování přízně.