Problematický „žlutý muž“. Rádia cenzurují hit kapely Spice Girls

9:30

Hit Spice Up Your Life dívčí kapely Spice Girls je u některých britských rozhlasových stanic v klatbě a pouštějí zcenzurovanou verzi, v níž je odstraněno slovo „yellow“ z verše „Yellow man in Timbuktu/Colour for both me and you“, v překladu „žlutý muž v Timbuktu/barva pro tebe a pro mě“.