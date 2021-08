Southpaw jsou zpět s novým albem, na němž optimisticky zpívají o smrti

„Hlavním důvodem k tomu, abychom se k sobě vrátili, byla čistě jenom láska k hudbě a emoci, kterou Southpaw přináší. Dělali jsme spolu hudbu jako duo hodně let, udělali spoustu songů, se Southpaw procestovali kus světa a to nám chybělo,“ komentuje comeback jedna z hlavních postav kapely, klávesista a skladatel Karel Havlíček.

Frontman Jiří Burian dodává: „Deska vznikala pomalu skoro deset let, během kterých jsme si tu a tam posílali nápady a pracovali na nich. Za ty roky vzniklo materiálu skoro tři alba a z něj jsme vybrali nejlepší songy.“

Co se týče nového alba, obsahuje jedenáct skladeb a jak říká Jiří Burian, který v čele Southpaw svého času působil pod pseudonymem Gregory Finn, „je to vlastně taková best of kolekce za těch deset let. Tematicky je hodně o intimních věcech jako je smrt (a jiné životy) tak, jak ji vnímáme my. Tedy spíše spirituálně a optimisticky. Celkově je to hodně radostná a emotivní sbírka písní,“ dodává.

K prvnímu singlu Head In The Clouds kapela natočila videoklip v režii Givinara Kříže a Jordana Haje, kteří patří mezi nejvyhledávanější režiséry hudebních videí v Praze a také spolupracují s Jiřím Burianem v jeho komediálním hudebním projektu Kapitán Demo.

Kromě vůdčích osobností Jiřího Buriana a Karla Havlíčka tvoří Southpaw v současnosti další tři muzikanti. Za bicími sedí Petr Hataš z The.Switch, na baskytaru hraje Jan Mišák z kapely No Distance Paradise a posledním novým členem je kytarista Martyn Starý z WYFE.