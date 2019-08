Soundtrack uzavře letní sezonu s Amadeem a s hity kapely Queen

Zahajovací koncert ve čtvrtek obstará Petr Kroutil & Original Vintage Orchestra, hudební big band patřící mezi swingovou špičku. Představí Velkou swingovou noc ve stylu 20. a 30. let a v režii Jiřího Vejdělka.

Zazní energické úpravy moderních písní v dobovém stylu a v originálních aranžích také ukázky dalších programových bodů festivalu. „Zaranžovat Mozarta nebo Hlase v podání big bandu byla výzva. Doposud jsem se nezalekl Queenů, Visacího zámku, Kabátů nebo Michaela Jacksona, u lidí to výborně funguje,“ říká Kroutil.

V pátek roztančí halu na louce u Labe světová premiéra koncertního provedení filmu Šakalí léta s velkoformátovou projekcí. Poprvé se na jednom pódiu sejdou hlavní herecká i pěvecká hvězda filmu, Martin Dejdar a Jan Kalousek.

V sobotu večer stejné místo rozezní gigantický orchestr a sboristé Kühnova smíšeného sboru pod vedením Ernsta von Tiela. Doprovodí osmi Oscary oceněný snímek Amadeus na velkoformátové projekci. Událost o to milejší, že Miloš Forman studoval na poděbradském gymnáziu.

Poprvé se snímek v této podobě hrál v londýnské Royal Albert Hall na podzim 2016. „Je to jeden z vůbec nejlepších soundtracků historie a film také nejlepší reklamou na klasickou hudbu,“ říká ředitel přehlídky a hudebník Michal Dvořák.

Na programu nechybějí ani oblíbené Hvězdy StarDance: Z pohádky do pohádky a projekce pohádky Šíleně smutná princezna s živým provedením hudby Jana Hammera a se zpěvem herců Jana Ciny a Bereniky Kohoutové.

Přehlídku v neděli zakončí muzikálová senzace s hity skupiny Queen. Představení We Will Rock You se uskuteční v exkluzivní předpremiéře a v podání muzikálových hvězd, jakými jsou Bohouš Josef, Kamila Nývltová, Markéta Procházková, Míša Nosková, Jan Kopečný či Petr Kutheil, zazní například hity We Will Rock You či Radio Ga-Ga.

Součástí festivalu je doprovodný program v parku, novinkou jsou Soundtrack Golden Passy pro ty, kdo si nechtějí nechat ujít zvýhodněné vstupné na koncerty v kryté koncertní hale a hodlají čerpat benefity na festivalu i mimo něj. Soundtrack se letos koná i s nultým ročníkem počtvrté, předává se tu cena za mimořádný přínos české či světové filmové hudbě.