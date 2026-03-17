Kdy a kde bude Soundtrack Poděbrady 2026?
Jedenáctý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se uskuteční od čtvrtka 27. srpna do neděle 30. srpna 2026 v Poděbradech.
Hlavní koncerty se tradičně odehrávají v malebném prostředí zámecké zahrady. Doprovodný program je situován především do Centrálního lázeňského parku, kde se konají menší koncerty, projekce i setkání s hosty festivalu.
Atmosféra lázeňského města spolu s filmovou hudbou vytváří každoročně unikátní kulisu, která láká návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí.
Program festivalu Soundtrack Poděbrady 2026
Konkrétní program letošního ročníku zatím pořadatelé nezveřejnili. V minulých letech festival pravidelně nabízel koncerty filmové hudby, tematické večery věnované známým soundtrackům i vystoupení symfonických orchestrů.
Součástí programu bývají také projekce filmů, diskuse s filmovými skladateli, workshopy a další doprovodné akce, které propojují svět filmu, hudby a moderních multimediálních technologií.
Kde koupit vstupenky na Soundtrack Poděbrady?
Vstupenky na festival Soundtrack Poděbrady je možné zakoupit v předprodeji prostřednictvím sítě GoOut.
Nejkomplexnější variantou je Golden Pass, který aktuálně stojí 2 990 korun. Tato vstupenka umožňuje vstup na všechny placené koncerty a akce festivalového programu. U představení na sezení mají držitelé Golden Passu vyhrazený sektor mezi první a druhou kategorií míst.
Lístky budou dostupné také přímo na místě během festivalu, pořadatelé ale doporučují zakoupit je v předstihu, protože některé koncerty bývají rychle vyprodané.
Děti do 3 let (včetně) mají vstup na hlavní festivalový program zdarma, avšak bez nároku na vlastní sedadlo. Hlavní večerní koncerty jsou doporučeny především pro návštěvníky od 12 let.
Kudy na Soundtrack Poděbrady 2026?
Vlakem
- Najděte si spoj přes idos.
- Nádraží se v Poděbradech nachází přímo na začátku Centrálního lázeňského parku.
- Z Prahy, Hradce Králové nebo Pardubic trvá cesta necelou hodinku.
Autem
- Středočeské lázně Poděbrady leží na řece Labe zhruba 50 km na východ od Prahy po dálnici D11. Do města se dostanete autem cca za 40 minut.
- Pokud pojedete autem, můžete zaparkovat na některé z těchto ulic: Pražská (U Jezera), Ostende, Husova (u Alberta), Dr. Horákové, U Zimního stadionu, Lázeňská, Družstevní, Paroubkova
Na kole
- Na kole se dá z Prahy k Labi dostat po několika trasách. Nejoblíbenější a nejvytíženější je cyklotrasa číslo 0035 (A26), která začíná u konečné metra na Černém Mostě.
- Pro cyklisty je u nádraží připravena parkovací věž biketower.
Loňský ročník Soundtracku Poděbrady
Slavnostní zahájení patřilo zpěvačce Jitce Zelenkové, která vystoupila se svou kapelou a gospelovým sborem The Gospel Family. Velkou pozornost přitáhl Tarantino Concert s výběrem skladeb z kultovních filmů režiséra Quentina Tarantina, jako jsou Pulp Fiction, Kill Bill nebo Hanebný pancharti.
Na festivalu vystoupili také Adam Mišík s projekcí filmu Banger, skupina Bert & Friends nebo kapela Lucie v rámci koncertu Soundtrack Live.
Program doplnil symfonický večer věnovaný Mekymu Žbirkovi, koncert Ondřeje Brzobohatého Le Magnifique 2 a speciální projekce filmu Bratři s orchestrem Stro.My Ensemble.
Festival zakončil koncert skladatele Zdeňka Bartáka s hudbou z filmů a seriálů, jako jsou Vítr v kapse, Pěsti ve tmě, Discopříběh nebo Zdivočelá země. Kromě hlavního programu nabídla akce také doprovodné výstavy, diskuse a další kulturní aktivity po celém městě.