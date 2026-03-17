Soundtrack Poděbrady 2026: program, termín a vstupenky na festival filmové hudby

Tereza Hrabinová
  14:55
Festival Soundtrack Poděbrady se v létě vrátí do středočeského lázeňského města. Jedenáctý ročník akce, která propojuje filmovou hudbu s multimediálními zážitky a setkáními s tvůrci, se uskuteční na konci srpna. Přinášíme přehled základních informací.
Zdeněk Barták přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)

Zdeněk Barták přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025) | foto: Petr Vrestiak/Soundtrack

Janny Richter a Tomáš Hruška na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Ondřej Skala na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Michal Dvořák, producent, skladatel, textař, autor hudby scénické i filmové...
Nultý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se konal v roce 2016.
5 fotografií

Kdy a kde bude Soundtrack Poděbrady 2026?

Jedenáctý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se uskuteční od čtvrtka 27. srpna do neděle 30. srpna 2026 v Poděbradech.

Hlavní koncerty se tradičně odehrávají v malebném prostředí zámecké zahrady. Doprovodný program je situován především do Centrálního lázeňského parku, kde se konají menší koncerty, projekce i setkání s hosty festivalu.

Atmosféra lázeňského města spolu s filmovou hudbou vytváří každoročně unikátní kulisu, která láká návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí.

Program festivalu Soundtrack Poděbrady 2026

Konkrétní program letošního ročníku zatím pořadatelé nezveřejnili. V minulých letech festival pravidelně nabízel koncerty filmové hudby, tematické večery věnované známým soundtrackům i vystoupení symfonických orchestrů.

Součástí programu bývají také projekce filmů, diskuse s filmovými skladateli, workshopy a další doprovodné akce, které propojují svět filmu, hudby a moderních multimediálních technologií.

Kde koupit vstupenky na Soundtrack Poděbrady?

Vstupenky na festival Soundtrack Poděbrady je možné zakoupit v předprodeji prostřednictvím sítě GoOut.

Nejkomplexnější variantou je Golden Pass, který aktuálně stojí 2 990 korun. Tato vstupenka umožňuje vstup na všechny placené koncerty a akce festivalového programu. U představení na sezení mají držitelé Golden Passu vyhrazený sektor mezi první a druhou kategorií míst.

Soundtrack cenu za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě doposud obdrželi například:

Lístky budou dostupné také přímo na místě během festivalu, pořadatelé ale doporučují zakoupit je v předstihu, protože některé koncerty bývají rychle vyprodané.

Děti do 3 let (včetně) mají vstup na hlavní festivalový program zdarma, avšak bez nároku na vlastní sedadlo. Hlavní večerní koncerty jsou doporučeny především pro návštěvníky od 12 let.

Kudy na Soundtrack Poděbrady 2026?

Vlakem

  • Najděte si spoj přes idos.
  • Nádraží se v Poděbradech nachází přímo na začátku Centrálního lázeňského parku.
  • Z Prahy, Hradce Králové nebo Pardubic trvá cesta necelou hodinku.

Autem

  • Středočeské lázně Poděbrady leží na řece Labe zhruba 50 km na východ od Prahy po dálnici D11. Do města se dostanete autem cca za 40 minut.
  • Pokud pojedete autem, můžete zaparkovat na některé z těchto ulic: Pražská (U Jezera), Ostende, Husova (u Alberta), Dr. Horákové, U Zimního stadionu, Lázeňská, Družstevní, Paroubkova

Na kole

  • Na kole se dá z Prahy k Labi dostat po několika trasách. Nejoblíbenější a nejvytíženější je cyklotrasa číslo 0035 (A26), která začíná u konečné metra na Černém Mostě.
  • Pro cyklisty je u nádraží připravena parkovací věž biketower.

Loňský ročník Soundtracku Poděbrady

Slavnostní zahájení patřilo zpěvačce Jitce Zelenkové, která vystoupila se svou kapelou a gospelovým sborem The Gospel Family. Velkou pozornost přitáhl Tarantino Concert s výběrem skladeb z kultovních filmů režiséra Quentina Tarantina, jako jsou Pulp Fiction, Kill Bill nebo Hanebný pancharti.

Na festivalu vystoupili také Adam Mišík s projekcí filmu Banger, skupina Bert & Friends nebo kapela Lucie v rámci koncertu Soundtrack Live.

Program doplnil symfonický večer věnovaný Mekymu Žbirkovi, koncert Ondřeje Brzobohatého Le Magnifique 2 a speciální projekce filmu Bratři s orchestrem Stro.My Ensemble.

Festival zakončil koncert skladatele Zdeňka Bartáka s hudbou z filmů a seriálů, jako jsou Vítr v kapse, Pěsti ve tmě, Discopříběh nebo Zdivočelá země. Kromě hlavního programu nabídla akce také doprovodné výstavy, diskuse a další kulturní aktivity po celém městě.

Nultý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se konal v roce 2016.

Nultý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se konal v roce 2016.

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni.

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami.

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice.

Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz.

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové.

Soundtrack Poděbrady 2026: program, termín a vstupenky na festival filmové hudby

Zdeněk Barták přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)

Festival Soundtrack Poděbrady se v létě vrátí do středočeského lázeňského města. Jedenáctý ročník akce, která propojuje filmovou hudbu s multimediálními zážitky a setkáními s tvůrci, se uskuteční na...

17. března 2026  14:55

Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3

Z filmu Duna: Část druhá

Herec Timothée Chalamet na svém instagramovém účtu zveřejnil první fotografie očekávaného sci-fi snímku Duna: Část třetí.

17. března 2026  13:15

Jak být lepší. Foglarův Modrý život se vrací jako mobilní aplikace. A s ní i Přístav volá

Jaroslav Foglar - Přístav volá

Co všechno se dá stihnout o polední pauze, tedy kromě oběda?

17. března 2026  11:01

KOMENTÁŘ: Není důležité, kdo Oscary vyhraje, ale kolik lidí se na ně dívá

Premium
Herečka Amy Madiganová pózuje s Oscarem za nejlepší ženskou vedlejší roli....

Z Oscarů dorazily tři dobré zprávy. Máme český podíl na vítězném dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi.

17. března 2026

Velikonoční koncerty jsou zpět. Lichtenštejnský palác opět ožije klasickou hudbou

Velikonoční koncerty v Lichtenštejnském paláci

Svátky jara se blíží a s nimi i oblíbené gala koncerty v pražském Lichtenštejnském paláci.

17. března 2026  9:31

Filmoví Peaky Blinders se vrací v plné parádě. I když jde spíše o sázku na jistotu

Držitel Oscara Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž

V pátek 20. března bude mít na streamovací službě Netflix premiéru celovečerní epilog seriálu Gangy z Birminghamu.

17. března 2026  8:39

Numetaloví klasici opět v Praze. V O2 areně budou v listopadu koncertovat Korn

Kapela Korn

Jedna z nejvýraznějších numetalových kapel Korn se v rámci Euro Tour 2026 vrátí do Prahy. Vystoupí 16. listopadu v O2 areně.

16. března 2026  16:17

Festival Mighty Sounds 2026: Letošní 20. ročník už zná termín, program i cenu vstupenek

Druhý festivalový den se vydařil v maximální možné míře.

Festival Mighty Sounds letos slaví dvacet let a opět přiveze do Tábora výrazná jména punkové, hardcore, ska i reggae scény.

16. března 2026  13:39

Komisařka Výrová a národní zlozvyky. Ceny Magnesia Litera zveřejnily nominace

Z televizní série Pět mrtvých psů

Letošní ročník knižních cen Magnesia Litera oznámil nominace.

16. března 2026  12:31

Shakespearovské slavnosti chystají novinku s Krejčíkovou a Adamczykem

Marek Adamczyk a Aneta Krejčíková - Komedie omylů - Letní shakespearovské...

Premiéru na Letních shakespearovských slavnostech bude letos mít Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka.

16. března 2026  12:16

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek.

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli.

16. března 2026

GLOSA: Památné české okamžiky na takových normálních Oscarech bez nápadu

Premium
Držitelé letošních Oscarů v kategoriích pro herečku a herce v hlavní roli:...

Vítězná soška za film roku pro Jednu bitvu za druhou a historicky první trofej pro dokument s českou stopou Pan Nikdo proti Putinovi.

16. března 2026

