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Tmavomodrý svět po 25 letech naživo. Do Poděbrad míří Svěrák, Basiková i Irglová

Monika Zavřelová
  7:55
Nultý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se konal v roce 2016.

Nultý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se konal v roce 2016. | foto: Soundtrack Poděbrady

Janny Richter a Tomáš Hruška na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Ondřej Skala na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Zdeněk Barták na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Zdeněk Barták přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
12 fotografií
Filmová hudba naživo pod plátnem a poprvé v historii přehlídky také dva držitelé Oscara na jednom místě. Tak by se dal shrnout jedenáctý ročník Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack, který se v Poděbradech letos uskuteční od čtvrtka 27. do neděle 30. srpna.

Do lázeňského města zavítá jediná česká držitelka Oscara Markéta Irglová i oscarový režisér Jan Svěrák. „Velmi mě těší, že se nám po čase podařilo do Poděbrad přilákat osobnost oceněnou Oscarem. O to víc, že Markéta Irglová v Česku příliš nekoncertuje,“ říká ředitel festivalu Michal Dvořák. „Oscarem oceněný je i Honza Svěrák, takže to bude poprvé, kdy se na festivalu představí hned dva jeho držitelé,“ dodává.

Hlavním filmem letošního ročníku festivalu bude právě Svěrákův Tmavomodrý svět. Výpravné válečné drama o osudech československých stíhačů v RAF mělo premiéru v roce 2001 a jeho „koncertní verzi“ festival Soundtrack uvede přesně čtvrt století poté. Projekci doprovodí živě Komorní filharmonie Pardubice, aranže vznikají pod dohledem autora hudby Ondřeje Soukupa a dirigovat bude Adam Klemens.

Nultý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se konal v roce 2016.
Janny Richter a Tomáš Hruška na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Ondřej Skala na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
Zdeněk Barták na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)
12 fotografií

Kolem koncertu chystají pořadatelé i doprovodný program. V Poděbradech bude k vidění kopie stíhacího letounu Spitfire a v debatě k filmu se sejdou Ondřej Soukup, režisér Jan Svěrák a letecký historik Miroslav Petrů.

Markéta Irglová pak přiveze sólový koncert, jehož součástí bude projekce filmu Once, za nějž Oscara získala. Na pódiu nebude sama, doprovodí ji smyčcové trio.

Bond, Queen i souboj dvou klavírů

Program ale zdaleka nekončí u dvou hvězd s oscarovou minulostí. Ke stálicím festivalu patří Ondřej Brzobohatý, který letos vystoupí společně s Ondřejem Brouskem v jejich známém „Souboji klavírů“ s příznačným podtitulem Rande s filmovou hudbou, co se trochu zvrtne. Symfonický Unique Orchestra se vrátí k agentu 007 koncertem Best of Bond, kde zazní i ikonický James Bond Theme.

Sobotní večer bude patřit kapele Queenie, která do zámecké zahrady přiveze svou loňskou show z O2 areny. K Bondovi i Queen se přidá Bára Basiková s Basic bandem, která zároveň v Poděbradech uvede časosběrný dokument Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové. Obě dámy pak zasednou k diskusi na hudební odpočívárně.

Třicet let na scéně oslaví jedna z nejvýraznějších pražských elektronických kapel OHM Square, jejíž hudba zněla ve filmech Samotáři, Divoké včely nebo Anděl Exit. Slavnostní zahájení obstará česko-americká skupina The Insiders v čele s kytaristou Janem Ponocným, závěr pak dvojice Ondřej Havlík alias Endru a multiinstrumentalista Kirill Yakovlev.

Do Poděbrad se vrací také populární kinobus a s ním nejzajímavější večer mimo hlavní scénu. „Ten jsme věnovali krátkým filmům, které vznikají na FAMU. A protože jde o promítání z autobusu, spojuje je dopravní tematika,“ přibližuje výkonný ředitel festivalu Miroslav Paskovský. Vrcholem bude téměř čtyřicet let starý absolventský film Ondřeje Trojana Sedum, v němž se představili Marek Vašut, Martin Dejdar, Lukáš Vaculík nebo Sagvan Tofi.

Vstupenky a další informace jsou k dohledání na oficiálních stránkách festivalu.

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