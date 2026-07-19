Do lázeňského města zavítá jediná česká držitelka Oscara Markéta Irglová i oscarový režisér Jan Svěrák. „Velmi mě těší, že se nám po čase podařilo do Poděbrad přilákat osobnost oceněnou Oscarem. O to víc, že Markéta Irglová v Česku příliš nekoncertuje,“ říká ředitel festivalu Michal Dvořák. „Oscarem oceněný je i Honza Svěrák, takže to bude poprvé, kdy se na festivalu představí hned dva jeho držitelé,“ dodává.
Hlavním filmem letošního ročníku festivalu bude právě Svěrákův Tmavomodrý svět. Výpravné válečné drama o osudech československých stíhačů v RAF mělo premiéru v roce 2001 a jeho „koncertní verzi“ festival Soundtrack uvede přesně čtvrt století poté. Projekci doprovodí živě Komorní filharmonie Pardubice, aranže vznikají pod dohledem autora hudby Ondřeje Soukupa a dirigovat bude Adam Klemens.
Kolem koncertu chystají pořadatelé i doprovodný program. V Poděbradech bude k vidění kopie stíhacího letounu Spitfire a v debatě k filmu se sejdou Ondřej Soukup, režisér Jan Svěrák a letecký historik Miroslav Petrů.
Markéta Irglová pak přiveze sólový koncert, jehož součástí bude projekce filmu Once, za nějž Oscara získala. Na pódiu nebude sama, doprovodí ji smyčcové trio.
Bond, Queen i souboj dvou klavírů
Program ale zdaleka nekončí u dvou hvězd s oscarovou minulostí. Ke stálicím festivalu patří Ondřej Brzobohatý, který letos vystoupí společně s Ondřejem Brouskem v jejich známém „Souboji klavírů“ s příznačným podtitulem Rande s filmovou hudbou, co se trochu zvrtne. Symfonický Unique Orchestra se vrátí k agentu 007 koncertem Best of Bond, kde zazní i ikonický James Bond Theme.
Sobotní večer bude patřit kapele Queenie, která do zámecké zahrady přiveze svou loňskou show z O2 areny. K Bondovi i Queen se přidá Bára Basiková s Basic bandem, která zároveň v Poděbradech uvede časosběrný dokument Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové. Obě dámy pak zasednou k diskusi na hudební odpočívárně.
Třicet let na scéně oslaví jedna z nejvýraznějších pražských elektronických kapel OHM Square, jejíž hudba zněla ve filmech Samotáři, Divoké včely nebo Anděl Exit. Slavnostní zahájení obstará česko-americká skupina The Insiders v čele s kytaristou Janem Ponocným, závěr pak dvojice Ondřej Havlík alias Endru a multiinstrumentalista Kirill Yakovlev.
Do Poděbrad se vrací také populární kinobus a s ním nejzajímavější večer mimo hlavní scénu. „Ten jsme věnovali krátkým filmům, které vznikají na FAMU. A protože jde o promítání z autobusu, spojuje je dopravní tematika,“ přibližuje výkonný ředitel festivalu Miroslav Paskovský. Vrcholem bude téměř čtyřicet let starý absolventský film Ondřeje Trojana Sedum, v němž se představili Marek Vašut, Martin Dejdar, Lukáš Vaculík nebo Sagvan Tofi.
Vstupenky a další informace jsou k dohledání na oficiálních stránkách festivalu.