Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Soumrak punkerů? Fall Out Boy v Praze odstartují své dosud největší turné

Autor:
  16:05
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie4

Kapela Fall Out Boy | foto: Live Nation

Americká pop-punková kapela Fall Out Boy odstartuje 17. května v pražské O2 areně koncertní turné Twilight of the Punks. Společně s oznámením turné také zveřejnila nový singl Aces. Jako speciální hosté se na všech evropských koncertech představí A Day To Remember a Neck Deep.

Twilight of the Punks je největším turné v kariéře Fall Out Boy. Čítá třicet šest koncertů na stadionech a v arénách v Evropě, Velké Británii a Severní Americe a právě Praha ho 17. května zahájí. Evropská a britská část nabídne patnáct koncertů v jedenácti zemích, v červenci pak turné pokračuje jedenadvaceti stadionovými koncerty v USA a Kanadě.

Fall Out Boy letos slaví 25 let a novou kapitolu otevírají singlem Aces, který produkoval a smíchal jejich dlouholetý spolupracovník Neil Avron. Skladba se vrací k syrové energii, chytlavým refrénům a nezaměnitelné atmosféře rané tvorby, díky níž se skupina zařadila mezi nejvlivnější jména pop-punku. Spolu s písní vyšel i oficiální videoklip fotografa a režiséra Brendana Waltera, který v minulosti spolupracoval například s kapelami Green Day, Weezer nebo se zpěvačkami Siou, Lorde či Keshou.

Fall Out Boy pocházejí z Chicaga a tvoří je Patrick Stump (zpěv, kytara), Pete Wentz (baskytara), Joe Trohman (kytara) a Andy Hurley (bicí). Patří k nejprodávanějším rockovým kapelám současnosti. Jejich osmé studiové album So Much (For) Stardust z března 2023 debutovalo na prvním místě rockové hitparády a singl Love From The Other Side se stal vůbec první jedničkou kapely v americkém alternativním rádiu. V roce 2021 kapela objela stadiony v rámci The Hella Mega Tour po boku žánrově spřízněných Green Day a Weezer, kterou vidělo přes milion fanoušků.

Lístky na pražský koncert budou v prodeji 12. listopadu od 12:00 hodin za cenu od 1 400 Kč.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan

Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)

Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....

Johnny Depp k nepoznání. Projděte si příběhy jeho nejextrémnějších proměn

Willy Wonka ve filmu Karlík a továrna na čokoládu.

Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého...

V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026)

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...

Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku

Charlotte Gott

První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...

Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson

Robert Pattinson (New York, 1. března 2022)

Ne finální trojice, ale rovnou pětice jmen. Ač se zdálo, že se tvář nového Jamese Bonda pomalu rýsuje, nejnovější zprávy vnesly do situace opět zmatek. Server Variety přišel s informací, že se...

Brownův seriál zastavil lanovku na Petřín. Symbolog zamířil k rozhledně s dvojníkem

Na pražském Petříně natáčejí seriál Tajemství všech tajemství podle knihy Dana...

Natáčení netflixovského seriálu podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství obsadilo další významnou pražskou lokaci. Tentokrát filmaři až do 13. listopadu zabrali prostranství pod Petřínskou...

10. listopadu 2026  15:15

GLOSA: Kniha o koncertech Rolling Stones je krásná, ale místy až moc fanouškovská

Premium
Kniha The Rolling Stones: On Tour

Ve spolupráci se členy Rolling Stones sestavil britský hudební publicista Paul Sexton objemnou knihu The Rolling Stones: On Tour, mapující koncertní historii skupiny. České vydání ve speciální podobě...

10. listopadu 2026

Na Comic-Con přijedou herci ze Star Treku, Hvězdné brány i českých pohádek

Festival Comic-Con Junior v Brně (2. listopadu 2024)

Hobit a gondorský kapitán z Pána prstenů, mistr ze Hry o trůny nebo vědkyně z Hvězdné brány, ale taky Ondřej Vetchý a Sabina Laurinová se tento víkend potkají na Comic-Conu Brno & Junior. Výstaviště...

10. listopadu 2026  13:30

Moje máma přijde. Míčová s Mikulkovou vrací do Violy básně Vladimíry Čerepkové

Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková během zkoušek kusu Moje máma přijde v...

Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková jsou tvářemi novinky pražského Divadla Viola. Ředitelka scény Beata Parkanová zde totiž uvede autorskou režii Moje máma přijde, která vychází z díla a života naší...

10. listopadu 2026  12:42

Národní galerie vybírá nové vedení. Mezi kandidáty je i manažer potravinářské firmy

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Oto...

Nového generálního ředitele či ředitelku Národní galerie Praha (NGP) vybere komise z pěti kandidátů. Jsou mezi nimi tři uchazeči z předchozího výběrového řízení – Marcel Fišer, Olga Kotková a Aleš...

10. listopadu 2026  12:13

EDM hvězdy jako návnada nejen na Brňáky. První zimní festival Beats for Love se blíží

Dj Don Diablo

Premiérový ročník zimní verze hudebního festivalu Beats for Love se nezadržitelně blíží. Zcela poprvé akce opustí svůj domovský prostor v industriálním areálu Dolních Vítkovic a o prvním prosincovém...

10. listopadu 2026  11:50

Když hvězdy bruslí. Nova a Markíza připravují lední konkurenci StarDance

Nova a Markíza připravují zábavný pořad Hvězdy na ledě.

Televize Nova a Markíza spojily své síly v přípravě ambiciózního projektu Hvězdy na ledě. V rámci nové zábavné show chtějí tvůrci propojit známé osobnosti s krasobruslařskými profesionály. A zároveň...

10. listopadu 2026  10:53

Štědrovečerní pohádky lákají miliony, přesto sklízejí kritiku. Kde se stala chyba?

Česká televize nabídla na Štědrý večer pohádku O vánoční hvězdě.

Premiéra nové pohádky na programu ČT1 v sedm hodin večer patří v českých domácnostech ke stejným rituálům jako zdobení stromečku nebo bramborový salát. Česká televize tuto tradici drží již od roku...

10. listopadu 2026  9:05

Historička umění tvrdí, že ve Francii objevila dosud neznámý obraz Caravaggia

Od naturalismu, jenž zobrazoval nepřikrášlenou realitu často podtrženou...

Specialistka a historička umění Maria Cristina Terzaghiová tvrdí, že objevila další obraz italského raně barokního malíře Michelangela da Merisi, známého pod jménem Caravaggio. Terzaghiová to napsala...

10. listopadu 2026  8:01

Při dabingu Akta X mně fanoušci volali, ať neumírám, vzpomíná herečka Musilová

Herečka a zpěvačka Jana Musilová.

Drobná štíhlá tmavovláska. Když promluví, okamžitě zpozorníte. Ten sametový hlas totiž znáte. A mnozí rovnou vybafnou: zvláštní agentka Scullyová. Jana Musilová na prknech Městského divadla Brno...

10. listopadu 2026  5:45

Zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel. Petru Čejkovi bylo 73 let

Kapela Karamel

V pondělí náhle zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel Petr Čejka. Bylo mu 73 let. O jeho úmrtí informoval člen kapely Pavel Sádlík.

9. listopadu 2026  22:13

Seriál Stranger Things se vrátí. Tvůrci odhalí, co se dělo před zrozením Vecny

Stranger Things

Netflix si objednal prequel jednoho ze svých nejúspěšnějších seriálů Stranger Things. Ponese název Other Worlds: A Stranger Things Adventure a jeho premiéra je naplánována na rok 2028. Nový seriál by...

9. listopadu 2026  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.