Soumrak punkerů? Fall Out Boy v Praze odstartují své dosud největší turné

Twilight of the Punks je největším turné v kariéře Fall Out Boy. Čítá třicet šest koncertů na stadionech a v arénách v Evropě, Velké Británii a Severní Americe a právě Praha ho 17. května zahájí. Evropská a britská část nabídne patnáct koncertů v jedenácti zemích, v červenci pak turné pokračuje jedenadvaceti stadionovými koncerty v USA a Kanadě.
Fall Out Boy letos slaví 25 let a novou kapitolu otevírají singlem Aces, který produkoval a smíchal jejich dlouholetý spolupracovník Neil Avron. Skladba se vrací k syrové energii, chytlavým refrénům a nezaměnitelné atmosféře rané tvorby, díky níž se skupina zařadila mezi nejvlivnější jména pop-punku. Spolu s písní vyšel i oficiální videoklip fotografa a režiséra Brendana Waltera, který v minulosti spolupracoval například s kapelami Green Day, Weezer nebo se zpěvačkami Siou, Lorde či Keshou.
Fall Out Boy pocházejí z Chicaga a tvoří je Patrick Stump (zpěv, kytara), Pete Wentz (baskytara), Joe Trohman (kytara) a Andy Hurley (bicí). Patří k nejprodávanějším rockovým kapelám současnosti. Jejich osmé studiové album So Much (For) Stardust z března 2023 debutovalo na prvním místě rockové hitparády a singl Love From The Other Side se stal vůbec první jedničkou kapely v americkém alternativním rádiu. V roce 2021 kapela objela stadiony v rámci The Hella Mega Tour po boku žánrově spřízněných Green Day a Weezer, kterou vidělo přes milion fanoušků.
Lístky na pražský koncert budou v prodeji 12. listopadu od 12:00 hodin za cenu od 1 400 Kč.