Soukromá armáda krále Trumpa řádí, zpívá Springsteen v písni Streets of Minneapolis

  8:54
Více než třicet let po slavné písni Streets of Philadelphia vydal Bruce Springsteen novou píseň podobného názvu Streets of Minneapolis. Napsali ji o víkendu na památku 37letého Alexe Prettiho a stejně staré Renée Goodové. Oba tento měsíc zastřelili federální agenti. Nová píseň přímo kritizuje Úřad pro imigraci a cla, prezidenta Donalda Trumpa i jeho spolupracovníky.
Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey v září 2024

Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey v září 2024 | foto: ČTK

„Napsal jsem tuto píseň v sobotu, nahrál ji včera (v úterý) a dnes (ve středu) ji vydal v reakci na státní teror, který postihuje město Minneapolis. Je věnována obyvatelům Minneapolisu, našim nevinným sousedům z řad imigrantů a na památku Alexe Prettiho a Renée Goodové. Zůstaňte svobodní,“ napsal Springsteen na svém webu, kde je možné si píseň poslechnout.

Název písně sice připomíná slavný hit Streets of Philadelphia z filmu s Tomem Hanksem v hlavní roli, ale melodie je jiná.

Není to první kritika protiimigrační operace Trumpovy administrativy od slavného amerického zpěváka. Na koncertě před dvěma týdny přirovnal chování imigračních agentů k praktikám gestapa. Federální agenty označil za těžce ozbrojené, maskované federální vojsko, které podniká invazi do amerických měst a používá „taktiky gestapa proti vlastním spoluobčanům“.

Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

Z jejích slov je zřejmá kritika protiimigrační operace Trumpovy administrativy a zásah v Minneapolisu. Skladba přímo zmiňuje ministryni vnitřní bezpečnosti (DHS) Kristi Noemovou nebo Trumpova blízkého poradce Stephena Millera, které obviňuje ze „špinavých lží“. Imigrační agenty nazývá „Trumpovou soukromou armádou z DHS“, připomíná smrt Prettiho i Goodové.

„Postavíme se za tuto zemi a cizince mezi námi. Tady, v našem domově zabíjeli a vandrovali. V zimě roku 2026. Budeme si pamatovat jména těch, co zemřeli v ulicích Minneapolis,“ zpívá šestasedmdesátiletý Springsteen, jenž Trumpa kritizuje dlouhodobě. Šéf Bílého domu na oplátku označil rockovou ikonu za „přeceňovanou“, uvedla agentura AP.

Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného

„Administrativa se zaměřuje na povzbuzování demokratů na státní a místní úrovni ke spolupráci s federálními agenty na odstranění nebezpečných zločinných nelegálních přistěhovalců z jejich komunit - ne na náhodné písně s irelevantními názory a nepřesnými informacemi,“ reagovala na skladbu podle agentury AP mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová.

Vláda republikánského prezidenta Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších amerických městech. Matku tří dětí Goodovou agenti zastřelili 7. ledna, zdravotníka Prettiho v sobotu. Videa incidentů pořízená svědky vyvracejí tvrzení představitelů Trumpovy administrativy, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.

Slova nové písně Bruce Springsteena
Streets of MinneapolisUlice Minneapolis
Through the winter’s ice and cold
Down Nicollet Avenue
A city aflame fought fire and ice
’Neath an occupier’s boots
King Trump’s private army from the DHS
Guns belted to their coats
Came to Minneapolis to enforce the law
Or so their story goes

Against smoke and rubber bullets
In the dawn’s early light
Citizens stood for justice
Their voices ringing through the night
And there were bloody footprints
Where mercy should have stood
And two dead, left to die on snow-filled streets
Alex Pretti and Renee Good

[Chorus]
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
We’ll take our stand for this land
And the stranger in our midst
Here in our home they killed and roamed
In the winter of ‚26
We‘ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis		Přes zimní led a chlad
Po Nicollet Avenue
Město v plamenech bojovalo s ohněm a ledem
Pod botami okupantů
Soukromá armáda krále Trumpa z DHS
S pistolemi připevněnými k kabátům
Přišla do Minneapolis prosazovat zákon
Alespoň tak zní jejich verze příběhu

Proti kouři a gumovým projektilům
V ranním svítání
Občané stáli za spravedlností
Jejich hlasy zněly nocí
A tam, kde měla být milost
Byly krvavé stopy
A dva mrtví, ponechaní na sněhem pokryté ulici
Alex Pretti a Renee Good

(refrén)
Ó, naše Minneapolis, slyším tvůj hlas
Jak zpívá skrz krvavou mlhu
Budeme bránit tuto zemi
a cizince mezi námi.
Tady, v našem domově, zabíjeli a řádili
v zimě roku 26.
Budeme si pamatovat jména těch, kteří zemřeli
na ulicích Minneapolis.
Soukromá armáda krále Trumpa řádí, zpívá Springsteen v písni Streets of Minneapolis

