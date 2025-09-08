Tělo matky unesla z pitevny, proklouzla Berlínskou zdí. Traumata Soni Červené

Světoznámá operní pěvkyně Soňa Červená (1925–2023) se prosadila v dílech Richarda Strausse, Giuseppe Verdiho či Richarda Wagnera. Byla i Mozartovým Cherubinem či Janáčkovou Kabanichou. Její životní rolí se však stala Bizetova Carmen.

Operní pěvkyně světového věhlasu, proslulá Carmen své generace a v posledních letech života dáma s nevyčerpatelným elánem a chutí do života. To byla Soňa Červená. Měla velmi bohatý život, kterému se nevyhýbaly osobní tragédie, útěky přes hranice i pocit bezdomovce, kterého v rodné zemi po 40 letech skoro nikdo nezná. Mimořádný talent, osobní charisma a šarm jí však znovu a znovu otevíraly dávno zavřené dveře, a tak se nakonec dočkala i vysněného vstupu na jeviště historické budovy Národního divadla, paradoxně v němé roli. Soňa Červená se narodila právě před 100 lety, 9. září 1925.

Pohnuté osudy

Je sychravý listopad roku 1948 a třiadvacetiletá Soňa Červená už přes půl roku exceluje po boku Jana Wericha v muzikálu Divotvorný hrnec. Jednoho dne ji překvapí podivný telefonát. Od rodinného známého, studenta medicíny, se dozvídá, že do patologického ústavu právě přivezli tělo její matky. Několik týdnů o ní nevěděla, byla už poněkolikáté zatčena Státní bezpečností. Jak se později ukázalo, zemřela po trýznivém šestihodinovém výslechu.

Další den měla být anonymně pohřbena do hromadného hrobu. Soňa Červená, která měla s matkou komplikovaný a přinejmenším chladný vztah, v tu chvíli dostála své povinnosti a rozhodla se riskovat. Umluvila patologa, zavolala pohřební službu a tělo své matky z pitevny tajně unesla.

Ublížit živému tvorovi se jí z duše příčilo, přesto však musela úkol splnit, a tak nebohé krůtě uřízla hlavu. Vyděšené oči zabitého zvířete ji děsily ještě po letech.

Pohnuté osudy

Seznamte se s hvězdami české kultury 20. století. Jak se žilo slavným osobnostem ze světa filmu, divadla, televize i popmusic ve složitých podmínkách té doby? Seriál Pohnuté osudy volně navazuje na stejnojmenný cyklus, který po mnoho let vycházel v Lidových novinách.

