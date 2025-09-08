Tělo matky unesla z pitevny, proklouzla Berlínskou zdí. Traumata Soni Červené

Je sychravý listopad roku 1948 a třiadvacetiletá Soňa Červená už přes půl roku exceluje po boku Jana Wericha v muzikálu Divotvorný hrnec. Jednoho dne ji překvapí podivný telefonát. Od rodinného známého, studenta medicíny, se dozvídá, že do patologického ústavu právě přivezli tělo její matky. Několik týdnů o ní nevěděla, byla už poněkolikáté zatčena Státní bezpečností. Jak se později ukázalo, zemřela po trýznivém šestihodinovém výslechu.
Další den měla být anonymně pohřbena do hromadného hrobu. Soňa Červená, která měla s matkou komplikovaný a přinejmenším chladný vztah, v tu chvíli dostála své povinnosti a rozhodla se riskovat. Umluvila patologa, zavolala pohřební službu a tělo své matky z pitevny tajně unesla.
Ublížit živému tvorovi se jí z duše příčilo, přesto však musela úkol splnit, a tak nebohé krůtě uřízla hlavu. Vyděšené oči zabitého zvířete ji děsily ještě po letech.