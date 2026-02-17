RECENZE: Hlas generace Z. Sombra při pražské premiéře uvítalo dívčí nadšení
Čímž ovšem nechci ani v nejmenším naznačit, že do Prahy přijel pohledný mládenec, jehož jedinou ambicí je producírovat se před davem ječících dívenek. Byl to velmi autentický koncert, jemuž vstřícné a spontánní publikum vytvořilo jedinečnou atmosféru.
Sombr, vlastním jménem Shane Michael Boose, je představitel tzv. bedroom popu – první písňové pokusy nahrával během lockdownu ve svém pokoji na newyorské Lower East Side, kde si zřídil provizorní studio. Jako obývací pokoj s květinami a nábytkem byla ostatně ve Foru Karlín stylizovaná i koncertní scéna. Sombr se mezi doprovodnými muzikanty a rekvizitami pohyboval nenuceně a přirozeně, jako kdyby si k sobě domů pozval návštěvu a té přehrával písničky, které se mu právě honí hlavou.
Je celkem jasné, čím Sombr své publikum tak okouzluje. Není to jen uvolněná pódiová prezentace, ale především srozumitelné, chytlavé a emotivní písničky na pomezí indie rocku a barokně košatého popu. Hudebník a zpěvák se hlásí k odkazu Bon Ivera, Jeffa Buckleyho nebo Radiohead, což vše je v jeho hudbě slyšet. Zároveň je ale svůj, nedá se říci, že by někoho vysloveně kopíroval.
Pražský koncert Sombr odstartoval písní I Wish I Knew How to Quit You z debutového alba I Barely Know Her, vydaného v loňském roce. V rychlém sledu pokračoval s We Never Dated, Savior a Perfume. Mezi písničkami téměř nemluvil, pouze tu a tam prohodil nějaký ten nezbytný kompliment stran krás našeho hlavního města.
Koncert měl tím pádem švih a tempo. Sombrovy fanynky dorazily pečlivě připravené, odzpívaly prakticky každou řádku textu a blýskly se i dobrou znalostí nedávno vydané novinky Homewrecker. Vyvolala stejné, ne-li ještě větší nadšení jako už známé hity. Závěr patřil skladbám Canal Street, Crushing a Under the Mat, jako přídavky pak Sombr přihodil Back to Friends a hitovku 12 to 12.
Sombr
Forum Karlín, Praha
16. února 2026
Viděno a slyšeno optikou zástupce jiné generace byl koncert do značné míry osvěžující zážitek. Sombrovy písničky jsou snadno přístupné, chytlavé, nikoliv ale plytké nebo povrchní. Hudebně i textově hovoří jazykem, jemuž publikum rozumí a dokáže se na něj napojit.
Těžko odhadovat, kam se posune dál – bude-li se chtít ovšem posouvat – a jak se bude vyvíjet jeho momentálně hvězdný status. Zatím mu přece jen ještě něco schází. Snad větší porce něčeho, o čem by bylo možné prohlásit, že je skutečně Sombrovo. Potenciál k růstu má a kdo ví, třeba za pár let mu Forum Karlín bude malé a zamíří do větších prostor. V takovém případě si publikum jeho prvního pražského koncertu může spokojeně hřát vědomí, že bylo u toho, když Sombr zpíval „jen“ v Karlíně.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Barbie 75 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Hříšníci 65 %, Pluk mizerů 80 %, Padesát odstínů temnoty 25 %, Vedlejší účinky 70 %, Všichni svatí mafie 50 %, John Wick 2 65 %, Samotáři 80 %, Válka bohů 50 %, Pustina 75 %, Němá tajemství 65 %, Amazing Spider-Man 2 60 %
Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou
Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...
Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila
V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...
Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel
Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...
Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood
Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...
Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková
Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...
RECENZE: Hlas generace Z. Sombra při pražské premiéře uvítalo dívčí nadšení
Hlas generace Z, dvacetiletý zpěvák a skladatel Sombr, rozezvučel pražské Forum Karlín. Doslova, neboť odezvu, jakou si vysloužil od v drtivé většině dívčího publika, tyto koncertní prostory dlouho...
Stoupající hvězda. Do Prahy přijede australský zpěvák a raper The Kid Laroi
Letos poprvé se českým fanouškům představí The Kid Laroi. Australský zpěvák a raper, který se během několika let zařadil mezi nejstreamovanější mladé interprety současnosti, stojí za řadou globálních...
Hvězda hodná Hollywoodu, vzpomíná na Brejchovou někdejší Honzík z Arabely
Se zesnulou herečkou Janou Brejchovou se mohla v úterý od osmé ranní v kině Lucerna rozloučit široká veřejnost. Na legendu stříbrného plátna zde vzpomínali filmoví fanoušci i řada jejích kolegů z...
„Ten vůl nebyl tak špatnej.“ Donutil o trémě, tmavých hlavičkách i žití s epilepsií
Nesmiřuje se dobře s čímkoli, co nefunguje, a rád mění nejistotu v jistotu. Potřebuje k tomu víru v sebe a v potenciál lidí či věcí, které spolutvoří dílo. A mrhání potenciálem Miroslav Donutil...
„Přestaňte!“ Německý herec hrál fašistu, diváci vtrhli na jeviště a zaútočili na něj
Divadelní představení o ritualizovaném zabíjení fašistů portugalskou rodinou v německé Bochumi v Severním Porýní-Vestfálsku se nečekaně zvrtlo. Diváci pískali, křičeli, házeli ovoce a dokonce se...
Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila
V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...
TrutnOFF 2026 se opět koná Na Bojišti. Kdy začne a kdo vystoupí
Nejstarší český rockový festival letos opět nabídne zhruba šedesát kapel napříč žánry, bohatý doprovodný program i typický důraz na svobodu, komunitu a kulturní přesah.
Spor o Sbormistra. Nechte moji rodinu na pokoji, vyzývá filmaře Kulínského oběť
Spor ohledně filmu Sbormistr stále graduje. Někdejší oběť Bohumila Kulínského na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém v sedmi bodech označuje tvrzení tvůrců filmu za nepravdivá. Režisér Ondřej...
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice spolu vyrazí přes tři země s eurem na den
Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize Prima si začne vysílat v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o...
RECENZE: Zase jednou důvod k hrdosti. Velrybí píseň je ryzí krása s českou stopou
Zase jednou máme důvod k národní hrdosti. Překrásný animovaný snímek Velrybí píseň, který právě vstupuje do kin, oživil podmořský vesmír. Vznikl ve spolupráci více než tří set tvůrců – od Německa...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá
Dlouhé měsíce příprav a nahrávání ve studiu? Na to zapomeňte. Raper Maniak posouvá hranice hudebního průmyslu a vydává se cestou, po které se v českém rybníčku ještě nikdo nevydal. Jeho nové album...
Zemřel Frederick Wiseman, legenda amerického dokumentárního filmu
Americký dokumentarista Frederick Wiseman zemřel v pondělí ve věku 96 let v Cambridge v Massachusetts. Uvedla to společnost Zipporah Films, která je distributorem filmařových děl. Frederick Wiseman...