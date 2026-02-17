RECENZE: Hlas generace Z. Sombra při pražské premiéře uvítalo dívčí nadšení

Jindřich Göth
  16:43
Hlas generace Z, dvacetiletý zpěvák a skladatel Sombr, rozezvučel pražské Forum Karlín. Doslova, neboť odezvu, jakou si vysloužil od v drtivé většině dívčího publika, tyto koncertní prostory dlouho nezažily a zřejmě nějakou dobu nezažijí.

Čímž ovšem nechci ani v nejmenším naznačit, že do Prahy přijel pohledný mládenec, jehož jedinou ambicí je producírovat se před davem ječících dívenek. Byl to velmi autentický koncert, jemuž vstřícné a spontánní publikum vytvořilo jedinečnou atmosféru.

Sombr, vlastním jménem Shane Michael Boose, je představitel tzv. bedroom popu – první písňové pokusy nahrával během lockdownu ve svém pokoji na newyorské Lower East Side, kde si zřídil provizorní studio. Jako obývací pokoj s květinami a nábytkem byla ostatně ve Foru Karlín stylizovaná i koncertní scéna. Sombr se mezi doprovodnými muzikanty a rekvizitami pohyboval nenuceně a přirozeně, jako kdyby si k sobě domů pozval návštěvu a té přehrával písničky, které se mu právě honí hlavou.

Je celkem jasné, čím Sombr své publikum tak okouzluje. Není to jen uvolněná pódiová prezentace, ale především srozumitelné, chytlavé a emotivní písničky na pomezí indie rocku a barokně košatého popu. Hudebník a zpěvák se hlásí k odkazu Bon Ivera, Jeffa Buckleyho nebo Radiohead, což vše je v jeho hudbě slyšet. Zároveň je ale svůj, nedá se říci, že by někoho vysloveně kopíroval.

Zpěvák Sombr na koncertě
Zpěvák Sombr
Sombr na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)
3 fotografie

Pražský koncert Sombr odstartoval písní I Wish I Knew How to Quit You z debutového alba I Barely Know Her, vydaného v loňském roce. V rychlém sledu pokračoval s We Never Dated, Savior a Perfume. Mezi písničkami téměř nemluvil, pouze tu a tam prohodil nějaký ten nezbytný kompliment stran krás našeho hlavního města.

Koncert měl tím pádem švih a tempo. Sombrovy fanynky dorazily pečlivě připravené, odzpívaly prakticky každou řádku textu a blýskly se i dobrou znalostí nedávno vydané novinky Homewrecker. Vyvolala stejné, ne-li ještě větší nadšení jako už známé hity. Závěr patřil skladbám Canal Street, Crushing a Under the Mat, jako přídavky pak Sombr přihodil Back to Friends a hitovku 12 to 12.

Sombr

70 %

Forum Karlín, Praha

16. února 2026

Viděno a slyšeno optikou zástupce jiné generace byl koncert do značné míry osvěžující zážitek. Sombrovy písničky jsou snadno přístupné, chytlavé, nikoliv ale plytké nebo povrchní. Hudebně i textově hovoří jazykem, jemuž publikum rozumí a dokáže se na něj napojit.

Těžko odhadovat, kam se posune dál – bude-li se chtít ovšem posouvat – a jak se bude vyvíjet jeho momentálně hvězdný status. Zatím mu přece jen ještě něco schází. Snad větší porce něčeho, o čem by bylo možné prohlásit, že je skutečně Sombrovo. Potenciál k růstu má a kdo ví, třeba za pár let mu Forum Karlín bude malé a zamíří do větších prostor. V takovém případě si publikum jeho prvního pražského koncertu může spokojeně hřát vědomí, že bylo u toho, když Sombr zpíval „jen“ v Karlíně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel

Premium
Lucie, jaro 1990

Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

RECENZE: Hlas generace Z. Sombra při pražské premiéře uvítalo dívčí nadšení

Zpěvák Sombr na koncertě

Hlas generace Z, dvacetiletý zpěvák a skladatel Sombr, rozezvučel pražské Forum Karlín. Doslova, neboť odezvu, jakou si vysloužil od v drtivé většině dívčího publika, tyto koncertní prostory dlouho...

17. února 2026  16:43

Stoupající hvězda. Do Prahy přijede australský zpěvák a raper The Kid Laroi

Zpěvák a raper The Kid Laroi

Letos poprvé se českým fanouškům představí The Kid Laroi. Australský zpěvák a raper, který se během několika let zařadil mezi nejstreamovanější mladé interprety současnosti, stojí za řadou globálních...

17. února 2026  16:05

Hvězda hodná Hollywoodu, vzpomíná na Brejchovou někdejší Honzík z Arabely

Fenomén, vzpomíná Honzík z Arabely Ondřej Kepka na zesnulou Janu Brejchovou.

Se zesnulou herečkou Janou Brejchovou se mohla v úterý od osmé ranní v kině Lucerna rozloučit široká veřejnost. Na legendu stříbrného plátna zde vzpomínali filmoví fanoušci i řada jejích kolegů z...

17. února 2026  14:48

„Ten vůl nebyl tak špatnej.“ Donutil o trémě, tmavých hlavičkách i žití s epilepsií

Premium
Miroslav Donutil

Nesmiřuje se dobře s čímkoli, co nefunguje, a rád mění nejistotu v jistotu. Potřebuje k tomu víru v sebe a v potenciál lidí či věcí, které spolutvoří dílo. A mrhání potenciálem Miroslav Donutil...

17. února 2026

„Přestaňte!“ Německý herec hrál fašistu, diváci vtrhli na jeviště a zaútočili na něj

Divadlo v německé Bochumi (24. srpna 2022)

Divadelní představení o ritualizovaném zabíjení fašistů portugalskou rodinou v německé Bochumi v Severním Porýní-Vestfálsku se nečekaně zvrtlo. Diváci pískali, křičeli, házeli ovoce a dokonce se...

17. února 2026  13:14

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

17. února 2026  6:44,  aktualizováno  13:09

TrutnOFF 2026 se opět koná Na Bojišti. Kdy začne a kdo vystoupí

Open Air festival Trutnoff je nejstarší českou přehlídkou svého druhu.

Nejstarší český rockový festival letos opět nabídne zhruba šedesát kapel napříč žánry, bohatý doprovodný program i typický důraz na svobodu, komunitu a kulturní přesah.

17. února 2026  11:54

Spor o Sbormistra. Nechte moji rodinu na pokoji, vyzývá filmaře Kulínského oběť

Snímek z filmu Sbormistr

Spor ohledně filmu Sbormistr stále graduje. Někdejší oběť Bohumila Kulínského na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém v sedmi bodech označuje tvrzení tvůrců filmu za nepravdivá. Režisér Ondřej...

17. února 2026  11:16

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice spolu vyrazí přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize Prima si začne vysílat v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o...

17. února 2026  10:56

RECENZE: Zase jednou důvod k hrdosti. Velrybí píseň je ryzí krása s českou stopou

70 % Premium
Z filmu Velrybí píseň

Zase jednou máme důvod k národní hrdosti. Překrásný animovaný snímek Velrybí píseň, který právě vstupuje do kin, oživil podmořský vesmír. Vznikl ve spolupráci více než tří set tvůrců – od Německa...

17. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá

Raper Maniak nahrává nové album STREAM TAPE živě před zraky diváků

Dlouhé měsíce příprav a nahrávání ve studiu? Na to zapomeňte. Raper Maniak posouvá hranice hudebního průmyslu a vydává se cestou, po které se v českém rybníčku ještě nikdo nevydal. Jeho nové album...

17. února 2026  8:31

Zemřel Frederick Wiseman, legenda amerického dokumentárního filmu

Americký dokumentarista Frederick Wiseman (12. listopadu 2016)

Americký dokumentarista Frederick Wiseman zemřel v pondělí ve věku 96 let v Cambridge v Massachusetts. Uvedla to společnost Zipporah Films, která je distributorem filmařových děl. Frederick Wiseman...

17. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.