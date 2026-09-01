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Po Foru Karlín do O2 areny. Příští rok vystoupí v Praze písničkář Sombr

Autor:
  10:01
Zpěvák Sombr

Zpěvák Sombr | foto: Bryce Glenn

Zpěvák Sombr
Sombr na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)
Sombr na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Glamrockový styl zvolil zpěvák Sombr, který dorazil v lesklém outfitu italské...
7 fotografií
Americký písničkář Sombr míří opět do Prahy. Po vyprodaném únorovém koncertu ve Foru Karlín zamíří 19. května příštího roku rovnou do O2 areny, kde zahraje hity Back To Friend, Undressed nebo 12 to 12 . Jako speciální hosté vystoupí zpěvačky Ravyn Lenae a Jessie Mazin.

Po mimořádně úspěšném roce oznámil Sombr další zastávky turné You Are The Reason Tour, týkající se Evropy a Velké Británie.

Učinil tak krátce po vydání nového singlu My Body Isn’t Ready, k němuž pořídil videoklip. V emotivní skladbě se zpěvák vyrovnává s pochybnostmi o vlastní hodnotě a nejistotou a znovu ukazuje syrovou zranitelnost, která se stala jedním z charakteristických prvků jeho autorské tvorby.

Sombrův vzestup od průlomového hitu Back to Friends z roku 2025 pokračuje v celosvětovém měřítku. Skladba mu přinesla první umístění v Top 10 žebříčku Billboard Hot 100, dostala se na první místo globálního i amerického žebříčku Spotify. Pět týdnů vévodila americkým alternativním rádiím a více než rok po svém vydání se vyšplhala také na vrchol amerického popového rádiového žebříčku.

Sombr, vlastním jménem Shane Boose, rodák z New Yorku, začínal ve svém pokojíku na newyorské Lower East Side, kde si během lockdownu postavil provizorní studio. Průlomovým hitem Caroline z roku 2022 oslovil internetovou generaci a od té doby dokazuje, že nejde o náhodu.

Hudba pro něj od začátku byla způsobem, jak se vyznat ve vztazích, emocích a také vytvořit prostor, kde se jeho posluchači mohou najít. Živě pak všechno dostává ještě větší sílu: emoce, energie i spojení s publikem.

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