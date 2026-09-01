Po Foru Karlín do O2 areny. Příští rok vystoupí v Praze písničkář Sombr

Po mimořádně úspěšném roce oznámil Sombr další zastávky turné You Are The Reason Tour, týkající se Evropy a Velké Británie.
Učinil tak krátce po vydání nového singlu My Body Isn’t Ready, k němuž pořídil videoklip. V emotivní skladbě se zpěvák vyrovnává s pochybnostmi o vlastní hodnotě a nejistotou a znovu ukazuje syrovou zranitelnost, která se stala jedním z charakteristických prvků jeho autorské tvorby.
Sombrův vzestup od průlomového hitu Back to Friends z roku 2025 pokračuje v celosvětovém měřítku. Skladba mu přinesla první umístění v Top 10 žebříčku Billboard Hot 100, dostala se na první místo globálního i amerického žebříčku Spotify. Pět týdnů vévodila americkým alternativním rádiím a více než rok po svém vydání se vyšplhala také na vrchol amerického popového rádiového žebříčku.
Sombr, vlastním jménem Shane Boose, rodák z New Yorku, začínal ve svém pokojíku na newyorské Lower East Side, kde si během lockdownu postavil provizorní studio. Průlomovým hitem Caroline z roku 2022 oslovil internetovou generaci a od té doby dokazuje, že nejde o náhodu.
Hudba pro něj od začátku byla způsobem, jak se vyznat ve vztazích, emocích a také vytvořit prostor, kde se jeho posluchači mohou najít. Živě pak všechno dostává ještě větší sílu: emoce, energie i spojení s publikem.