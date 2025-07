Ložnicový pop. Písničkář Sombr, autor hitu Caroline, přijede do Fora Karlín

Sombr začínal ve svém pokojíku na newyorské Lower East Side, kde si během lockdownu postavil provizorní studio. Průlomovým hitem Caroline z roku 2022 oslovil internetovou generaci a od té doby dokazuje, že nejde o náhodu. Letos doprovázel písničkářku Nessu Barrett na evropském turné a do Prahy, kde už natočil klip k songu We Never Dated, dorazí poprvé s vlastní show a ve velkém stylu.

První písničky nahrával Sombr jako únik z izolace, přičemž velmi rychle zarezonovaly lidmi po celém světě. Songy Would’ve Been You, Do I Ever Cross Your Mind nebo aktuální Back to Friends sbírají miliony přehrání denně, kralují všemožným žebříčkům a potvrzují jeho výjimečné postavení. Nedávno vydal společný track s Rachel Chinouriri, mimo jiné předskokankou Sabriny Carpenter na jejím turné.

Hudba pro něj od začátku byla způsobem, jak se vyznat ve vztazích, emocích a také vytvořit prostor, kde se jeho posluchači mohou najít. Živě pak všechno dostává ještě větší sílu: emoce, energie i spojení s publikem.

Přednostní prodej vstupenek v ceně 1190 korun startuje ve čtvrtek 17. července v 10:00 hodin pro členy Fource Friends na webu pořadatele. Veřejný prodej bude zahájen o den později v obvyklých předprodejích.