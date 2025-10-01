Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci

Město Brownsville v americkém státě Tennessee v sobotu odhalilo novou sochu své rodačce Tině Turnerové. Dílo vyvolalo na sociálních sítích vlnu posměchu a hněvu. Fanoušci tvrdí, že se rockové zpěvačce nepodobá a je neuctivá. „Simply the Worst,“ komentoval jeden z uživatelů na sociálních sítích v parodii na jeden z mnoha hitů zpěvačky „The Best“.
Nová socha Tiny Turnerové. (1. října 2025). | foto: X: @NWSteury

Sochu odhalili v rámci každoročních oslav Dnů dědictví Tiny Turnerové. Zpodobňuje zpěvačku v jedné z jejích typických póz – s rozčepýřenými vlasy, v krátké sukni a s mikrofonem v ruce. Přibližně tři metry vysokou bronzovou skulpturu vytvořil sochař Fredem Ajanoghou.

Mezi veřejností však převládly negativní pocity, které se rychle rozšířily na internetu. Sociální sítě zaplavily posměšné, a dokonce i rozzlobené komentáře. Fanoušci vyjádřili své zděšení a mnozí měli pocit, že socha se zpěvačce vůbec nepodobá, přičemž největší kritiku schytal objemný účes.

Jeden z komentujících v narážce na její slavný hit „The Best“ napsal, že socha je „Simply the Worst“ (Jednoduše nejhorší). Další vtipkoval, že to není Tina Turner, ale „Temu Turner,“ podle globálního e-shopu, který se vyznačuje často nekvalitním zbožím.

Autor Fred Ajanogha uvedl, že jeho cílem bylo zachytit zpěvaččinu silnou pódiovou přítomnost s jejím typickým účesem, který přirovnal ke „lví hřívě“.

Nejde o ojedinělý případ podobně kontroverzních skulptur. V minulosti vyvolaly rozruch i sochy Cristiana Ronalda nebo herečky Lucille Ballové. V českém prostředí se pod palbu kritiky dostala socha zpěvačky Věry Špinarové.

