Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci

Sochu odhalili v rámci každoročních oslav Dnů dědictví Tiny Turnerové. Zpodobňuje zpěvačku v jedné z jejích typických póz – s rozčepýřenými vlasy, v krátké sukni a s mikrofonem v ruce. Přibližně tři metry vysokou bronzovou skulpturu vytvořil sochař Fredem Ajanoghou.
Mezi veřejností však převládly negativní pocity, které se rychle rozšířily na internetu. Sociální sítě zaplavily posměšné, a dokonce i rozzlobené komentáře. Fanoušci vyjádřili své zděšení a mnozí měli pocit, že socha se zpěvačce vůbec nepodobá, přičemž největší kritiku schytal objemný účes.
Jeden z komentujících v narážce na její slavný hit „The Best“ napsal, že socha je „Simply the Worst“ (Jednoduše nejhorší). Další vtipkoval, že to není Tina Turner, ale „Temu Turner,“ podle globálního e-shopu, který se vyznačuje často nekvalitním zbožím.
Autor Fred Ajanogha uvedl, že jeho cílem bylo zachytit zpěvaččinu silnou pódiovou přítomnost s jejím typickým účesem, který přirovnal ke „lví hřívě“.
Nejde o ojedinělý případ podobně kontroverzních skulptur. V minulosti vyvolaly rozruch i sochy Cristiana Ronalda nebo herečky Lucille Ballové. V českém prostředí se pod palbu kritiky dostala socha zpěvačky Věry Špinarové.