Zemřel Don z dua The Everly Brothers. S bratrem nazpíval Bye Bye Love

Don Everly zemřel v sobotu ve svém domě v Nashvillu, sdělil mluvčí rodiny, ale neupřesnil příčinu úmrtí. „Don žil podle toho, co cítil ve svém srdci,“ uvedla rodina. Zpěvák po sobě zanechává čtyři děti. Přežila ho i jeho matka, které je 101 let.

The Everly Brothers se proslavili zejména v 50. a 60. letech hity jako Bye, Bye Love, Wake Up, Little Susie a All I Have To Do Is Dream.

Hudební časopis Rolling Stone v minulosti označil The Everly Brothers za „nejvlivnější vokální duo rocku“, které ovlivnilo i řadu dalších velkých hudebních hvězd 60. let jako byli The Beatles, Simon a Garfunkel nebo The Beach Boys.

Pouze v letech 1973 až 1983 zkoušeli bratři Everlyovi pracovat každý za sebe, pak ale začali znovu spolupracovat. V roce 1986 byli uvedeni do tehdy čerstvě založené rokenrolové síně slávy (Rock and Roll Hall of Fame), v roce 1997 pak získali ocenění za celoživotní dílo při udílení hudebních cen Grammy.