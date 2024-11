Vítejte na kratochvilném zámku. V Litomyšli postaví unikátní hlediště

Tradiční letní festival v Litomyšli sice již od devadesátých let využíval zastřešující konstrukci se sedadly, v souvislosti s rekonstrukcí zámku, kvůli níž v posledních dvou letech uváděl své produkce v provizorní Festivalové hale, se však rozhodl pro zcela nové řešení.

„Z hlediska estetického a technického půjde o jedinečný model v evropském kontextu,“ slibuje ředitel přehlídky Michal Medek. Festival nové hlediště prezentuje pod názvem SmetaNOVÝ sál.

Pod jeho návrhem je podepsán architekt Josef Pleskot, který se podle svých slov myšlenkou na novou konstrukci začal zabývat už někdy kolem roku 2008. „Stávající zastřešení mohlo fungovat, ale já jsem si říkal, že tady to chce něco víc – aby byly vidět arkády a aby měl člověk pocit, že se skutečně ocitl na kratochvilném renesančním zámku,“ popisuje Pleskot.

SmetaNOVÝ sál tak nemá být pouhým mobilním zastřešením, ale kompletní vestavbou nového jeviště, hlediště i tribun na zámeckých ochozech. Hlediště s kapacitou kolem 1 300 míst bude rozděleno na dvě části natočené k sobě a poskytne větší komfort i středovou uličku, která divákům umožní pohled na vzácná sgrafita.

Výška a šířka hlediště i jeho technické zázemí umožní uvádět i velké opery a koncerty, což předchozí řešení neumožňovalo. Celý systém je vyprojektován tak, aby stál samostatně, nedotýkal se zámku a po skončení festivalu mohl být opět demontován.

Vedení festivalu i města Litomyšle doufá, že poprvé se SmetaNOVÝ sál divákům otevře již na festivalu roku 2025, který má začít 14. června. „Projekt je dokončen a odsouhlasen Národním památkovým ústavem. V současnosti řešíme legislativu, dokumentaci pro výběr dodavatele a archeologický průzkum. Děláme vše pro to, aby v polovině května sál stál,“ ujišťuje ředitel Medek.

Stavba SmetaNOVÉHO sálu je financována z veřejných i soukromých zdrojů, celkové náklady by se měly pohybovat kolem 60 až 70 milionů korun. Přispět mohou i individuální dárci, a to například formou adopce sedadel v novém sále. „Není to jen finanční pomoc, ale i gesto, které ukazuje, že lidé chtějí být součástí příběhu Litomyšle a festivalu. Každé sedadlo ponese jméno svého podporovatele,“ vysvětluje ředitel Medek.